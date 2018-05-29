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Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения

29 мая 2018 21:02
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Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».

Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения -1

Редкий снимок знаменитой минчанки авторства Наппельбаума чётко даёт понять, почему эта женщина сводила с ума современников.

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Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения -4

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это – портрет хозяйки Лошицкой усадьбы, Ядвиги Любанской. Копия этого фотопортрета была передана в Музей истории города Минска профессором Киневичем.

Это, пожалуй, самый душевный привет из Минска конца XIX века минчанам XXI-го.

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?

# Достопримечательности Минска # общество # Юлия Ковалева

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