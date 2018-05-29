Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Редкий снимок знаменитой минчанки авторства Наппельбаума чётко даёт понять, почему эта женщина сводила с ума современников.
Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года
«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это – портрет хозяйки Лошицкой усадьбы, Ядвиги Любанской. Копия этого фотопортрета была передана в Музей истории города Минска профессором Киневичем.
Это, пожалуй, самый душевный привет из Минска конца XIX века минчанам XXI-го.