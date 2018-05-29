Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».

Редкий снимок знаменитой минчанки авторства Наппельбаума чётко даёт понять, почему эта женщина сводила с ума современников. Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года