«На фоне здания, которое не разрешалось фотографировать, можно было снять портрет»: как век назад хитрили минские фотографы
Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Химия фотографического процесса раскрывает свои секреты в приглушённом свете любопытствующим лишь сегодня. А раньше эта комната была святая святых для мастера, и посторонним сюда вход был строго запрещён.
Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Инсталляция из предметов, которыми пользовались фотографы ещё не так давно – 20-30 лет тому назад – для проявки фотографий плёночных. Это – фотоувеличители, различные химикаты, бумага, цветоизмерители, ножи специальные для резки фотографий.
Потому как процесс рождения, всё-таки, фотографии плёночной – это настоящее чудо.
Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века
Эти редкие снимки столичных улиц были сделаны очень предприимчивыми минчанами.
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Существовал закон о частной собственности, который не позволял делать снимки домов, которые принадлежали отдельным людям. Поэтому очень часто на фотокарточках встречается одно и то же здание, допустим, снятое различными издательствами – как Городской театр, современный театр имени Янки Купалы. Однако, из положения можно было выйти – на фоне здания, которое не разрешалось фотографировать, можно было снять портрет или группу людей.
И тогда фотограф, как будто бы, снимал человека.
А, на самом деле, главным объектом его внимания был, всё-таки, фон, который оставался запечатлённым на фотокарточке.
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