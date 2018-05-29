«На фоне здания, которое не разрешалось фотографировать, можно было снять портрет»: как век назад хитрили минские фотографы

Химия фотографического процесса раскрывает свои секреты в приглушённом свете любопытствующим лишь сегодня. А раньше эта комната была святая святых для мастера, и посторонним сюда вход был строго запрещён.

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане» .

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Инсталляция из предметов, которыми пользовались фотографы ещё не так давно – 20-30 лет тому назад – для проявки фотографий плёночных. Это – фотоувеличители, различные химикаты, бумага, цветоизмерители, ножи специальные для резки фотографий.

Потому как процесс рождения, всё-таки, фотографии плёночной – это настоящее чудо.

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века

Эти редкие снимки столичных улиц были сделаны очень предприимчивыми минчанами.