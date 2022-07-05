«Не зовут на помощь. Они пугаются». Как понять, что ребёнок тонет, и что ещё важно знать родителям?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Говорить мы с вами сегодня будем о теме насущной. В разгаре купальный сезон, жара стоит неимоверная, все потянулись к водоемам. К сожалению, очень часто мы стали получать новости, что тонут дети. Есть ли какие-то законодательные ограничения? С какого возраста ребенок может сам прийти на водоем, без сопровождения взрослых? И есть ли какая-то ответственность родителей, если несовершеннолетний ребенок один приходит на водоем? «Посещают тайком водоемы». О росте детской смертности в летний период

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

С наступлением летнего периода и сезона отпусков дети зачастую самостоятельно, без родителей посещают водные объекты, зачастую не сообщив. Недавно был случай в Гомельской области, когда дети, родные брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения не сообщили отцу, что они будут кататься на велосипедах. Они сделали это умышленно, введя отца в заблуждение, поехали на водоем. Прохожая обратила внимание на нахождение возле водной глади велосипедов и детских вещей и сообщила об этом в милицию. Через некоторое время узнали о трагических последствиях – горе семьи, потеря жизни, ничего не возвратить. Не всегда дети сообщают родителям истинные места проведения своего свободного времени. Зачастую, особенно в сельской местности, на мелких водоемах, в необорудованных, в местах, запрещенных для купания, а также необорудованными постами ОСВОД, дети, не говоря родителям, куда они направляются, посещают тайком эти водоемы, что, к сожалению, может привести к трагическим последствиям. Родители заняты либо на работе. Не все детки посещают детские оздоровительные лагеря, соответственно, такие случаи имеют место быть.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Здесь уже речь идет о воспитании в семье – то, что мы уже с вами неоднократно говорили. Конечно же, особенно в летний период родители должны уделять своим детям повышенное внимание. Здесь нужно говорить о правилах поведения в общественном месте, в интернете, о правилах поведения в том числе на водоеме. Давайте вспомним даже себя в качестве детей. Родители на работе, у нас каникулы, мы предоставлены сами себе, мобильных телефонов в тот период времени не было. В лучшем случае родители могли только догадываться, где мы находимся. Естественно, если это городская местность, сельская местность, есть в любом случае водоемы. Когда жарко, когда +30 °C, что делаешь? Понятно, само собой едешь на водоем. Хочется искупнуться, утолить эту всю в себе жажду и жару. И здесь речь идет о том, что когда доверительные отношения в семье, когда родители каждый день, не побоюсь этого слова, напоминают детям о правилах безопасного поведения в том числе у водоема, таких трагедий в этой семье, как правило, не будет. Конечно, никто ни от чего не застрахован, потому что дети – это такая категория… Юлия Бешанова:

Очень непредсказуемые. Наталья Сахарчук:

… которая очень поддается влиянию других детей. Типа: ну чего ты, поехали все вместе, и я пошел. Родители несут полную ответственность за своих детей. Сейчас множество возможностей узнать, где сейчас ребенок Наталья Сахарчук:

Поэтому, дорогие родители, у вас на сегодняшний момент, в отличие от наших родителей, есть больше шансов узнать, где ваши дети. В первую очередь, наличие мобильных телефонов. Спросите, где он, что он, с кем он. Плюс ко всему, есть приложения, которые позволяют отслеживать местонахождение ваших детей – это очень большой плюс в сегодняшнее современное время. Родители, конечно же, несут полную ответственность за своих детей. Но еще раз: дети непредсказуемые у нас. Юлия Бешанова:

Если сотрудник милиции увидит детей на пляже одних, подойдет, поинтересуется? Наталья Сахарчук:

Конечно. Сергей Мирончик:

Конечно, сотрудник милиции, охраняя общественный порядок, обращает внимание на нахождение несовершеннолетних детей возле водной глади. Конечно же, он будет проводить с ними профилактическую беседу в плане уточнения, одни они отдыхают, с родителями, кто за ними присматривает, а также напомнят о правилах поведения на воде. В то же время я хотел бы обратить внимание всех отдыхающих, что чужих детей не бывает. И если отдыхающие видят несовершеннолетних, находящихся у водной глади, которые, может быть, чересчур балуются, нарушают меры безопасности, чтобы наши граждане также не стеснялись проводить с ними беседы и спрашивать: одни они находятся либо не одни. И делать определенные замечания по поведению на воде. Юлия Бешанова:

Не каждому подростку посторонний человек может сделать замечание.

Сергей Мирончик:

Тогда граждане могут обратиться за помощью к сотруднику милиции, к сотруднику ОСВОД, несущему службу в данном месте. «Не зовут на помощь. Они пугаются». Можно ли понять, что ребенок тонет? Наталья Сахарчук:

Потому что дети по-другому совершенно реагируют в момент утопления. Если взрослый, то он будет кричать, звать на помощь, сам пытаться барахтаться, как-то вылезти. У детей происходит немножко по-другому. Это психологический момент. Они в этот момент, как правило, не зовут на помощь. Они пугаются. И дальше уже происходит естественная процедура утопления, просто он идет под воду. Вот это страшный момент. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что достаточно много взрослых в момент, когда даже чужие дети, а чужих детей не бывает, но тем не менее они находятся на пляже, тоже должен мониторить происходящее в воде. Мы сейчас говорим, что есть места для купания, и там, естественно, есть сотрудник ОСВОДа, который отслеживает всю ситуацию, которая происходит и на пляже, и в воде. Ему помогает в этом сотрудник милиции. Но если мы говорим о местах, где запрещено купаться, а их достаточно много на сегодняшний момент, статистика говорит сама за себя, здесь необходимо тем людям, которые находятся в этих местах, тоже смотреть за теми, кто купается в воде. Потому что достаточно много есть случаев, когда абсолютно незнакомые между собой люди оказывают помощь по процедуре спасения человека. За это им, конечно, огромное спасибо. Но опять же, надо знать, как правильно вытаскивать человека из воды, потому что трагедия может постигнуть и второго человека. Юлия Бешанова:

Об этом говорят на пляжах, рассказывают? ОСВОД работает в этом направлении? Наталья Сахарчук:

И милиция работает в этом направлении, конечно же. Сергей Мирончик:

Сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но также на проведение профилактических бесед с гражданами по порядку пребывания, по мерам безопасности на воде. Также они готовы оказать любую всестороннюю помощь гражданам. Юлия Бешанова:

Как это происходит? Люди отдыхают – подходит к каждому сотрудник милиции? Как это организовано? Сергей Мирончик:

Если сотрудник милиции видит, если брать вещи, что находится мобильный телефон, сотрудник милиции остановится, посмотрит, чей и где хозяин, подождет, дождется. Либо если сумка без присмотра, сотрудник милиции найдет хозяина, убедиться, если долгое время покрывало будет находиться без присмотра. Точно так же, как я сказал, когда несовершеннолетние принимают водные процедуры, сотрудник милиции остановится в этом месте и будет осуществлять за ним наблюдение, периодически мониторя всю акваторию.