Евгений Пустовой: пока Литва собирает милитаристские силы Европы, Беларусь собрала гостей

Новости Беларуси. Беларусь отметила один из важнейших праздников славян – Купалье – в Александрии. Так совпало, что в 2021 году торжество прошло 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тот же день, но в 1994-м, белорусы также определились с выбором. И это была дорога вперед, к развитию.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Европу лихорадит от антиковидных митингов, северные соседи испытывают на себе горячую любовь мигрантов из южных стран.