Почему мелкая картошка – это большая проблема? Говорим о втором хлебе Беларуси

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы с картошкой будем в этом году?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Мы всегда были с картофелем, и 100, и 200 лет назад.
Кирилл Казаков:
Я не Полесье был неделю назад. Там говорят: нет картошки, урожай плохой, сухая земля.
Вадим Маханько:
Урожай плохой, но это не значит, что нет картофеля. Да, урожай ниже.
Кирилл Казаков:
С вашей точки зрения, что такое понятие «плохой урожай»? Урожай ведь в любом случае урожай. Он плохой по отношению к прошлому году? Или вообще просто картошка есть?
Вадим Маханько:
Если говорить об уровне урожайности, то да, мы примерно процентов 60 пришли к уровню прошлого года. В прошлом году был прекрасный урожай. Лучшие хозяйства 50 тонн с гектара получали, в этом году – порядка 30 тонн. Ну а если брать наших жителей Беларуси, тех, кто выращивает на дачах, на огородах…
Кирилл Казаков:
Наверное, это большая часть картошки?
Вадим Маханько:
Большая часть картошки, это очень серьезный вклад в нашу продовольственную безопасность. Картошка мелкая, ее неудобно чистить.
Кирилл Казаков:
Это такие уже бытовые проблемы.
Вадим Маханько:
Это очень серьезные проблемы. Кто за 40 лет, такую картошку почистит. За 50 лет – картошку почистит. А кто до 30 лет – такую чистить не будет.