Почему мелкая картошка – это большая проблема? Говорим о втором хлебе Беларуси

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы с картошкой будем в этом году?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу « По существу ».

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Мы всегда были с картофелем, и 100, и 200 лет назад.

Кирилл Казаков:

Я не Полесье был неделю назад. Там говорят: нет картошки, урожай плохой, сухая земля.

Вадим Маханько:

Урожай плохой, но это не значит, что нет картофеля. Да, урожай ниже.

Кирилл Казаков:

С вашей точки зрения, что такое понятие «плохой урожай»? Урожай ведь в любом случае урожай. Он плохой по отношению к прошлому году? Или вообще просто картошка есть?

Вадим Маханько:

Если говорить об уровне урожайности, то да, мы примерно процентов 60 пришли к уровню прошлого года. В прошлом году был прекрасный урожай. Лучшие хозяйства 50 тонн с гектара получали, в этом году – порядка 30 тонн. Ну а если брать наших жителей Беларуси, тех, кто выращивает на дачах, на огородах…