Почему люди рвутся получать высшее образование и как прекратить такую тенденцию? Ответила молодёжь

Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Что нам делать? Потому что вы предлагаете какой вариант? Вы скажете молодому человеку: слушай, диплом – не панацея. А он скажет: мама давит, папа давит, сестра давит, одноклассники спрашивают, ты что, лох? Надо готовиться к ЦТ. Что делать?
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
В первую очередь мы должны так воспитать своих детей. Привить им то, что люди, которых могут грубо назвать обслуживающим персоналом – это в корне неверное отношение. Это снобизм.
Григорий Азаренок:
Может, как раньше, например, у нас определенные слои общества до XX века получали высшее образование, а быть крестьянином, мещанином… Человек каждый принадлежал своему сословию. Все это было естественно, нормально, эти сосуды не сообщались. Может быть, такая версия правильная?
– Думаю, да.
Григорий Азаренок:
Почему? А сейчас переехали все в города, у нас произошла урбанизация, советская власть нас всех грамотными сделала.
Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:
Как раньше было? О людях рабочих профессий часто писали в СМИ. О них рассказывали, ими гордились. А сейчас как? Надо сегодня писать не только о белых воротничках, ученых.
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