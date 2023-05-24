Почему люди рвутся получать высшее образование и как прекратить такую тенденцию? Ответила молодёжь

Высшее образование. Способствует ли оно получению успешной карьеры? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Что нам делать? Потому что вы предлагаете какой вариант? Вы скажете молодому человеку: слушай, диплом – не панацея. А он скажет: мама давит, папа давит, сестра давит, одноклассники спрашивают, ты что, лох? Надо готовиться к ЦТ. Что делать?

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

В первую очередь мы должны так воспитать своих детей. Привить им то, что люди, которых могут грубо назвать обслуживающим персоналом – это в корне неверное отношение. Это снобизм. Григорий Азаренок:

Может, как раньше, например, у нас определенные слои общества до XX века получали высшее образование, а быть крестьянином, мещанином… Человек каждый принадлежал своему сословию. Все это было естественно, нормально, эти сосуды не сообщались. Может быть, такая версия правильная? – Думаю, да. Григорий Азаренок:

Почему? А сейчас переехали все в города, у нас произошла урбанизация, советская власть нас всех грамотными сделала.