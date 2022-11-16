Почему Лукашенко часто проводит перестановку кадров и жёстко ругает за расхлябанность? Проанализировала психолог
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Если что-то можно решить за деньги, то даже серьезный вопрос может быть не проблемой. И наоборот, когда финансовых возможностей для решения нет, то даже малая трудность способна обернуться серьезным уроном. Для безопасной жизни в стране, как правило, необходим определенный ресурс: человеческий и финансовый.
Говоря по-простому, военная оборона тоже требует денег. Ведь она состоит из людей, техники, необходимых закупок и всяческих разработок. У простых людей также должна быть работа, ибо финансовая стабильность – источник спокойствия в обществе. Стабильность в стране состоит из деталей, и экономика в этом играет далеко не последнюю роль.
Оттого и ругает наш Президент за расхлябанность, потому и особенно часто говорит о ценности экономики. Ведь если будет наша сила и там, многие трудности впоследствии просто не обернутся проблемой. А часть из них мы вообще не заметим.
«И больше всего спустя уже много лет работы Президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины, порядка. Когда нет системы, когда разболтанность есть какая-то», – недоумевает глава государства, понимая взаимосвязь, что чье-то попустительство на рабочем месте – это упущенная возможность поддержать безопасность в Беларуси.
Алена Дзиодзина:
Ведь в ином случае на этот ресурс можно было бы рассчитывать, превращая трудность в задачу. А так в перспективе, если продолжать прогнозировать, именно этой доли ресурса может в какой-то момент и не хватить. Тогда новая задача рискует обернуться более серьезной проблемой, которая пусть и будет решаема, но сложнее придется всем.
А ведь в теории могли бы отвести от людей беду и не мучиться, не создавая сами себе дополнительных трудностей. Никому же из нас, например, получая зарплату, не хочется собрать накопления воедино и равнодушно выбросить вон? Но если переводить с языка экономики, то безалаберность на рабочем месте как раз представляет то же самое!
Потому и спрос Президент обещает достаточно жесткий. За плохо исполненную работу и за ту, что была не сделана. Кому больше дано – с тех, как правило, больше спросится. На руководящих должностях всегда больше ответственности, от их решений и действий зависят чужие судьбы. Их ошибки и попустительство измеряются не в деньгах, а в последствиях, что лягут на плечи страны и простых людей.
Алена Дзиодзина:
И как в нынешний судьбоносный момент, будучи в должности, можно бездействовать, Президенту Беларуси совсем непонятно! Потому как сам он другой, не отвык человек переживать за страну, не очерствел, не расслабился. Того же самого он просит от других чиновников. Ничего сверх ожиданий народа в его требованиях, по сути, нет. Мы все хотели бы видеть в стране добросовестных исполнителей.
И насколько опасно в таких случаях чье-то бездействие, понятно уже по тому, что призыв ничего не делать нередко встречается в методичках по дестабилизации обстановки в чужой стране. Однако далеко не всегда за бездействием стоит чей-то зловредный умысел. За однообразной работой иной человек склонен порой «засиживаться», когда исполнение обязанностей обретает форму автоматизма. В таких случаях с позиции психологии хорошо бы менять сферу деятельности. Эта же рекомендация эффективна и для профилактики.
Есть в арсенале нашего Президента способ противодействовать и этой тенденции – та самая перестановка кадров. С одной стороны, назначение приводит людей в растерянность. А с другой – вообще-то очень мобилизует. Так, оказываясь на новом рабочем месте, где многое устроено по-другому, у человека уже не получается решать задачи набором привычных способов. Ведь и сами задачи там, вероятно, тоже иные. И вот тогда потенциал самого человека включается. Он становится очень внимателен, ему приходится креативить. И в этом процессе его работа находит себя эффективной.
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Алена Дзиодзина:
В этом есть своего рода диалектический парадокс. Но психологически этот способ может сработать, раскрывая в человеке ценный ресурс. Обычно наш Президент умеет достаточно мудро и в нужный момент его применить, чтобы не допустить застоя на рабочих местах. Тем самым ему удается поддержать в руководителях продуктивность, добавляя в их профессиональную жизнь необходимой динамики.