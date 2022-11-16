Почему Лукашенко часто проводит перестановку кадров и жёстко ругает за расхлябанность? Проанализировала психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если что-то можно решить за деньги, то даже серьезный вопрос может быть не проблемой. И наоборот, когда финансовых возможностей для решения нет, то даже малая трудность способна обернуться серьезным уроном. Для безопасной жизни в стране, как правило, необходим определенный ресурс: человеческий и финансовый. Говоря по-простому, военная оборона тоже требует денег. Ведь она состоит из людей, техники, необходимых закупок и всяческих разработок. У простых людей также должна быть работа, ибо финансовая стабильность – источник спокойствия в обществе. Стабильность в стране состоит из деталей, и экономика в этом играет далеко не последнюю роль. Оттого и ругает наш Президент за расхлябанность, потому и особенно часто говорит о ценности экономики. Ведь если будет наша сила и там, многие трудности впоследствии просто не обернутся проблемой. А часть из них мы вообще не заметим.

«И больше всего спустя уже много лет работы Президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины, порядка. Когда нет системы, когда разболтанность есть какая-то», – недоумевает глава государства, понимая взаимосвязь, что чье-то попустительство на рабочем месте – это упущенная возможность поддержать безопасность в Беларуси. Алена Дзиодзина:

Ведь в ином случае на этот ресурс можно было бы рассчитывать, превращая трудность в задачу. А так в перспективе, если продолжать прогнозировать, именно этой доли ресурса может в какой-то момент и не хватить. Тогда новая задача рискует обернуться более серьезной проблемой, которая пусть и будет решаема, но сложнее придется всем. А ведь в теории могли бы отвести от людей беду и не мучиться, не создавая сами себе дополнительных трудностей. Никому же из нас, например, получая зарплату, не хочется собрать накопления воедино и равнодушно выбросить вон? Но если переводить с языка экономики, то безалаберность на рабочем месте как раз представляет то же самое! Потому и спрос Президент обещает достаточно жесткий. За плохо исполненную работу и за ту, что была не сделана. Кому больше дано – с тех, как правило, больше спросится. На руководящих должностях всегда больше ответственности, от их решений и действий зависят чужие судьбы. Их ошибки и попустительство измеряются не в деньгах, а в последствиях, что лягут на плечи страны и простых людей.