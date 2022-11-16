Эту крупу даже не нужно варить. Рассказываем рецепт кускуса с овощами

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простое и быстрое блюдо – кускус с овощами.

Ингредиенты:

Кускус – 150 гр.

Томаты черри – 6 шт.

Подсолнечное масло.

Йогурт по вкусу.

Базилик по вкусу.

Петрушка по вкусу.

Соль по вкусу.

Так как кускус варить не нужно, а только запаривать кипятком, перекладываем все в емкость, добавляем растительное масло, немного перемешиваем. Масло мы наливаем, чтобы кускус не слипся. Сразу же добавим немного соли. И заливаем все крутым кипятком.

Накроем тарелкой, чтобы все запарилось и подготовим зелень и овощи. Нам нужна только самая нежная часть зелени. Отрываем листочки. Зелень рубим очень мелко – под размер крупинок кускуса.