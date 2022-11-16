Эту крупу даже не нужно варить. Рассказываем рецепт кускуса с овощами

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простое и быстрое блюдо – кускус с овощами.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простое и быстрое блюдо – кускус с овощами.
Ингредиенты:
Кускус – 150 гр.
Томаты черри – 6 шт.
Подсолнечное масло.
Йогурт по вкусу.
Базилик по вкусу.
Петрушка по вкусу.
Соль по вкусу.
Так как кускус варить не нужно, а только запаривать кипятком, перекладываем все в емкость, добавляем растительное масло, немного перемешиваем. Масло мы наливаем, чтобы кускус не слипся. Сразу же добавим немного соли. И заливаем все крутым кипятком.
Накроем тарелкой, чтобы все запарилось и подготовим зелень и овощи. Нам нужна только самая нежная часть зелени. Отрываем листочки. Зелень рубим очень мелко – под размер крупинок кускуса.
Кускус уже запарился, добавляем туда мелко нарубленную зелень. Все перемешиваем. Сразу же сервируем на тарелку. В центре делаем небольшое углубление. Теперь добавим несколько чайных ложек йогурта, несколько помидорок. Выкладываем их на йогурт. И украсим листиком свежего базилика. Завтрак готов.
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