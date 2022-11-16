Купить машину в 2 клика. Теперь это можно сделать благодаря проекту стартап-марафона Белагропромбанка
Александр Соковец, фаундер проекта «Автобай»:
Нам важно иметь полное представление об автомобиле, о состоянии всех агрегатов.
В два клика приобрести заветную иномарку, да еще и с прозрачной историей? Легко! Уникальный в своем роде онлайн-аукцион «Автобай» – тот случай, когда в выигрыше оба: и продавец, и покупатель.
Александр Соковец:
На данный момент мы разрабатываем новый сервис для Беларуси. Суть его в чем? Вы как продавец автомобиля записываетесь у нас на сайте на осмотр машины. В удобное для вас время вы приезжаете к нашему дилеру – это сеть станций технического обслуживания. Мы качественно обследуем ваш автомобиль.
Виктор Курако, руководитель СТО:
Мы являемся партнером «Автобай». Мы проводим технический осмотр автомобиля по лакокрасочному покрытию, толщиномером, осмотр подвески, всех жидкостей, есть ли в наличии какие-то дефекты. Смотрим состояние резины, тормозных колодок, опоры двигателей, течи.
Ни одна мелочь не скроется от взора профессионалов. Каждый дефект попадает в специальный чек-лист, затем отчет публикуют на сайте – и да здравствуют торги! Любой пользователь как с компьютера, так и со смартфона может изучить все технические характеристики машины, ее внешнее и внутреннее состояние. После чего потенциальный покупатель вправе предложить свою цену за лот. Дальше выбор только за вами.
Александр Соковец:
Мы сокращаем время контакта продавца и покупателя. Все возможно сделать онлайн.
Александр Соковец, предприниматель со стажем, стал участником стартап-марафона Белагропромбанка и получил уникальную возможность построить могущественную корпорацию за девять месяцев с нуля.
Игорь Сидоренко, бизнес-трекер:
Проект интересен тем, что он амбициозный. Это инновационная идея, инновационный проект – такого в Республике Беларусь нет.
С успехом пройдя образовательный, Александр попал в акселерационный этап марафона. Мастер-классы, деловые встречи и новые полезные знакомства в корне изменили мышление фаундера, подарили заветный ориентир в будущее и веру в себя.
Александр Соковец:
Именно трекер помог нам по-новому взглянуть, пересмотреть наши процессы. Поэтому в результате акселератора мы полностью изменили дизайн. До этого нам пришлось все перечеркнуть, заново создать проект, машину, и сейчас мы на хорошей скорости движемся вперед.
Метод проб и ошибок сработал на ура. Не сбиться с пути и продолжить борьбу за звание лучшего из лучших предпринимателю помог и главный организатор стартап-марафона – Белагропромбанк.
Татьяна Короткая, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:
Банк сегодня является серьезной финансовой площадкой, благодаря которой можно достичь этих целей со стороны проекта. Сейчас уже прорабатывается вопрос о создании совместного кредитного продукта для проекта «Автобай», который позволит сделать выбор клиентам аукциона по приобретению транспортных средств, чтобы реализовать свои финансовые возможности или закрыть свои трудности.
Финальный Demo Day уже на горизонте. Среди конкурентов проекта «Автобай» десятки других необычных разработок. Каждый уникален по-своему. Победит сильнейший!
*На правах рекламы.