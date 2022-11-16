Купить машину в 2 клика. Теперь это можно сделать благодаря проекту стартап-марафона Белагропромбанка

Александр Соковец, фаундер проекта «Автобай»:

Нам важно иметь полное представление об автомобиле, о состоянии всех агрегатов. В два клика приобрести заветную иномарку, да еще и с прозрачной историей? Легко! Уникальный в своем роде онлайн-аукцион «Автобай» – тот случай, когда в выигрыше оба: и продавец, и покупатель.

Александр Соковец:

На данный момент мы разрабатываем новый сервис для Беларуси. Суть его в чем? Вы как продавец автомобиля записываетесь у нас на сайте на осмотр машины. В удобное для вас время вы приезжаете к нашему дилеру – это сеть станций технического обслуживания. Мы качественно обследуем ваш автомобиль.

Виктор Курако, руководитель СТО:

Мы являемся партнером «Автобай». Мы проводим технический осмотр автомобиля по лакокрасочному покрытию, толщиномером, осмотр подвески, всех жидкостей, есть ли в наличии какие-то дефекты. Смотрим состояние резины, тормозных колодок, опоры двигателей, течи.

Ни одна мелочь не скроется от взора профессионалов. Каждый дефект попадает в специальный чек-лист, затем отчет публикуют на сайте – и да здравствуют торги! Любой пользователь как с компьютера, так и со смартфона может изучить все технические характеристики машины, ее внешнее и внутреннее состояние. После чего потенциальный покупатель вправе предложить свою цену за лот. Дальше выбор только за вами.

Александр Соковец:

Мы сокращаем время контакта продавца и покупателя. Все возможно сделать онлайн. Александр Соковец, предприниматель со стажем, стал участником стартап-марафона Белагропромбанка и получил уникальную возможность построить могущественную корпорацию за девять месяцев с нуля.

Игорь Сидоренко, бизнес-трекер:

Проект интересен тем, что он амбициозный. Это инновационная идея, инновационный проект – такого в Республике Беларусь нет. С успехом пройдя образовательный, Александр попал в акселерационный этап марафона. Мастер-классы, деловые встречи и новые полезные знакомства в корне изменили мышление фаундера, подарили заветный ориентир в будущее и веру в себя.

Александр Соковец:

Именно трекер помог нам по-новому взглянуть, пересмотреть наши процессы. Поэтому в результате акселератора мы полностью изменили дизайн. До этого нам пришлось все перечеркнуть, заново создать проект, машину, и сейчас мы на хорошей скорости движемся вперед. Метод проб и ошибок сработал на ура. Не сбиться с пути и продолжить борьбу за звание лучшего из лучших предпринимателю помог и главный организатор стартап-марафона – Белагропромбанк.