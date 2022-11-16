Минобороны Беларуси до конца года сверит данные всех военнообязанных в стране

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года проведут сверку данных всех военнообязанных. Об этом сообщает Министерство обороны. Мероприятия продолжаются уже около месяца. В военкоматы граждан вызывают преимущественно повестками. Процедура, как рассказывают прибывшие для проверки граждане, занимает несколько минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Башков:

Еще раз убедился, что я нужен своей стране. Обязательно встану в строй, потому что защита территориальной целостности нашего государства – это святой долг любого мужчины. И женщин, соответственно. Я готов.

Виталий Ковалев:

Я получил по почте письмо из военкомата и пришел узнать цель. Объяснили тем, что надо сверить данные, мои уточнили. Процедура недолгая, 5-10 минут. Записали, переписали данные мои.

До этого времени проверку проходили в основном сотрудники организаций и предприятий, стоящие на воинском учете. В течение ноября список лиц, которые должны будут явиться для сверки данных, расширится.