Дзиодзина: ни один народ не желает себе бесхребетных лидеров. Почему белорусам повезло с Лукашенко?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Выбирая себе политического лидера, мы ориентируемся на то, что нам с ним будет хорошо. Гораздо лучше, чем без него или с кем-то другим. Ведь далеко не со всеми задачами в жизни народ способен справиться самостоятельно. Но потребность в комфорте для человека естественна. И раз мы не можем решить что-то сами, то нуждаемся в руководстве такого лидера, который сможет о нас грамотно позаботиться. Это тоже нормально.
И было бы весьма странно вверять свою жизнь представителям власти, кто примется создавать обществу неудобства, угрожать потребности в безопасности, отнимать уверенность в завтрашнем дне. Никто не хочет жить в тревоге и неудовлетворенности дискомфортом. Потребность в благополучии для человека тоже естественна. И едва ли для кого-нибудь в норме стремиться к страданиям в жизни. Это противоречит нашей природе, согласно которой каждому хочется выжить.
Поистине ни один народ не желает себе бесхребетных лидеров и не хочет отдаться во власть руководства, которое станет заботиться лишь о себе. Белорусы доверились, выбрав себе Лукашенко. И вместе с ним стали свободнее от многих тревог. И если в чем-то его президентской заботы мы не заметили, то, возможно, лишь потому, что он проблему купировал! Просто поставил задачу, а потом взял и решил.
Алена Дзиодзина:
В мире все относительно. Но в нашу жизнь дополнительно не пришли условия внешней угрозы, ничто в мере большей обычного не обещает отнять нашу жизнь. Мы остались свободны от сюрреализма счетов за газ, электричество и квартплату. Мы свободны от взносов минимум 30 евро за обычный поход к врачу. Обычному, участковому.
Белорусы свободны от запредельного уровня стресса, который переживает европейский народ. Ведь люди из «демократических» стран угодили в своего рода диалектический парадокс: так сильно стремились к свободе от включенности в частную жизнь со стороны государства, что попали в зависимость.
Сам европейский народ оказался совсем не готовым решать череду глобальных проблем. А их правители сфокусировались лишь на самих себе, приводя свои страны в беспомощность. Размышляя на эту тему, наш Президент замечает истоки – в Европе совсем не осталось толковых лидеров. Есть политики, которые просто солируют, но дирижеры у них совершенно другие.
Алена Дзиодзина:
«Разве же это лидеры, которые разрешили американцам дополнительно завези туда ядерное оружие? Это безумцы!» – недоумевает белорусский Батька. И действительно: какой толковый хозяин потащит в дом то, что способно уничтожить его семью? Какой лидер избегает самостоятельность, когда ее требует обстановка, должность и жизнь? Какой политический лидер лениво принимает чью-либо помощь, погружая свое государство в зависимость? Только бы самому ничего не решать…
Имеет ли право правитель быть расточительным, пустив по ветру накопленные до него ресурсы страны или равнодушно оставить людей под грузом проблем и последствий, оберегая лишь свой комфорт со спокойствием? Есть большие сомнения, что европейский народ изначально тянулся к подобного рода лидерам. Но взамен своих стремлений к свободе они получили политиков, что к их судьбе равнодушны.
И пока Президент Лукашенко ищет способы повышать людям пенсии, европейские лидеры своим пенсионерам советуют экономить на оплату будущих коммунальных. Еще полгода назад им было понятно, что эти расходы не сможет покрыть ни одна европейская пенсия. Но судьбоносные решения все равно были приняты. Своему комфорту во благо и простому народу в ущерб.
Алена Дзиодзина:
Пока наш Лукашенко озабочен стабильностью экономики, европейские лидеры вбрасывают свои народы в нужду, выдвигая нам и России санкции. Осознанно. Под диктовку. Пока нашим проблемам Президент Лукашенко не просто сочувствует, европейским правителям все равно. Пока Лукашенко решает, освобождая нас от подобных забот, европейские «лидеры» погрузили людей в несвободу нужды, нерешенных проблем и отчаяния.