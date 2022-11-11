Дзиодзина: ни один народ не желает себе бесхребетных лидеров. Почему белорусам повезло с Лукашенко?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Выбирая себе политического лидера, мы ориентируемся на то, что нам с ним будет хорошо. Гораздо лучше, чем без него или с кем-то другим. Ведь далеко не со всеми задачами в жизни народ способен справиться самостоятельно. Но потребность в комфорте для человека естественна. И раз мы не можем решить что-то сами, то нуждаемся в руководстве такого лидера, который сможет о нас грамотно позаботиться. Это тоже нормально. И было бы весьма странно вверять свою жизнь представителям власти, кто примется создавать обществу неудобства, угрожать потребности в безопасности, отнимать уверенность в завтрашнем дне. Никто не хочет жить в тревоге и неудовлетворенности дискомфортом. Потребность в благополучии для человека тоже естественна. И едва ли для кого-нибудь в норме стремиться к страданиям в жизни. Это противоречит нашей природе, согласно которой каждому хочется выжить. Поистине ни один народ не желает себе бесхребетных лидеров и не хочет отдаться во власть руководства, которое станет заботиться лишь о себе. Белорусы доверились, выбрав себе Лукашенко. И вместе с ним стали свободнее от многих тревог. И если в чем-то его президентской заботы мы не заметили, то, возможно, лишь потому, что он проблему купировал! Просто поставил задачу, а потом взял и решил.

Алена Дзиодзина:

В мире все относительно. Но в нашу жизнь дополнительно не пришли условия внешней угрозы, ничто в мере большей обычного не обещает отнять нашу жизнь. Мы остались свободны от сюрреализма счетов за газ, электричество и квартплату. Мы свободны от взносов минимум 30 евро за обычный поход к врачу. Обычному, участковому. Белорусы свободны от запредельного уровня стресса, который переживает европейский народ. Ведь люди из «демократических» стран угодили в своего рода диалектический парадокс: так сильно стремились к свободе от включенности в частную жизнь со стороны государства, что попали в зависимость. Сам европейский народ оказался совсем не готовым решать череду глобальных проблем. А их правители сфокусировались лишь на самих себе, приводя свои страны в беспомощность. Размышляя на эту тему, наш Президент замечает истоки – в Европе совсем не осталось толковых лидеров. Есть политики, которые просто солируют, но дирижеры у них совершенно другие.