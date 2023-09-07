Почему колониальные планы Франции на Африку разрушаются? Рассказал политолог

Григорий Азаренок, СТВ: «Мы идем в Африку как друзья», – такой посыл делает Александр Лукашенко. Действительно, не с плеткой, не с газовыми камерами, не с баржами, чтобы вывозить рабов, мы идем с БелАЗом, МАЗом, с нашими тракторами, с сельскохозяйственной техникой, электроникой, оптикой, промышленностью, чтобы помочь африканцам наконец-то освободиться от этой западной дряни, грязи, от всего ужасного, мерзкого и подлого, что представляет собой Запад.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как работает любой инвестпроект? Мы добываем нефть, но вы получаете новые школы, систему образования, курсы подготовки кадров. Всегда есть какой-то довесок. Может быть, вам построят мосты какие-то, дороги, что-то еще. Это нормальный инвестпроект. А есть западные проекты, когда вы отдаете шельф для разработки, мы туда ставим ЧВК западную, она это все будет охранять, а что будет за забором, никого не касается. Мы еще поставим военную базу, чтобы контролировать правительство. Получается полная зависимость.

А за эти деньги, которые мы заплатим вам… Лучше всего, чтобы деньги были во французской валюте, то есть во Франции ходил колониальный франк. Это валюта, которую Африке навязали после обретения независимости, вы же дикие все, у вас своей валюты не может быть, вы будете обращаться нашими франками. Значит, ваши золотовалютные резервы, что вы добываете, – это все будет лежать в банке Франции, а мы напечатаем те самые бумажки. Как наши беглые паспорта печатают – те же самые фантики мы пустим для оборота в Африке. Да, вы за эти бумажки можете что-то купить у французов, например, либо их конвертировать, но по курсу, который сами французы установят. Получается, что вы не можете цены на ресурсы контролировать, а можете контролировать курсы валюты в Африке. И они прекрасно держат за горло Франсафрику.