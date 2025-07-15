Лидер США поставил ультиматум Москве. Трамп призвал Россию в течение 50 дней урегулировать конфликт в Украине. В противном случае Вашингтон введет вторичные пошлины размером в 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом ранее сообщалось, что тарифы должны были составить 500 %, от этого Трамп отказался. Данное заявление глава Штатов сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО. Одновременно с этим анонсированы новые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, которые оплатит Европейский Союз.