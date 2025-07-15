Немецкий рынок труда вскоре может столкнуться с дефицитом квалифицированной рабочей силы. По оценкам специалистов, через три года останутся невостребованными около 770 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас показатель существенно ниже – чуть более 480 тысяч вакансий. По словам аналитиков, причина в том, что уходящее на пенсию поколение заменить некому. На этом фоне ожидается рост числа работников в сфере IT, а вот нуждаться Германия будет в продавцах, специалистах по уходу за детьми, соцработниках и сотрудниках в сфере образования.