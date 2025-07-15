X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» завершается

Национальный колорит и память – завершается X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества». Масштабное, в 2025 году юбилейное, мероприятие впервые состоялось в Беларуси под патронатом Совета Республики и МПА СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год инициатива Бишкека продолжает прирастать новыми странами и проектами. К слову, на этот раз участниками стали 80 ребят из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Ежегодно форум проходил под разными девизами, и в 2025-м он был очевиден – юбилей Великой Победы. Диалоговые площадки с участием руководителей министерств, Национальной академии наук, титулованных белорусских спортсменов. Творческие встречи и разговоры без галстука. Для ребят организовали мастер‑классы, интеллектуальные игры, экологические задания. Глобальная цель форума «Дети Содружества» – дружба народов.