Почему кибертерроризм – это серьёзное преступление? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Беларусь столкнулась с кибертерроризмом. На протяжении недели хакерским атакам подверглись ряд сайтов государственных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире это квалифицируется как тяжкое преступление. Киберугроза способна нанести удар по социальной сфере и таким жизненно важным отраслям как продовольствие и медицина. Какие риски и кто за этим стоит? Разбирался Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Кибертерорризм – это реальность. Не застрахована от этого ни одна страна мира. Наряду с удобствами технический прогресс несет огромное количество опасностей. Перед таким вызовом сейчас стоит и Беларусь. «Кибертеррористы» в Беларуси заявили о себе больше недели назад, начав со взломов сайтов госучреждений – МВД, Управления делами Президента, Академии МВД. Позавчера был взломан сайт Министерства по налогам и сборам. На нем разместили серьезную угрозу – положить налоговую систему, банковскую и даже систему электроснабжения. 15 сентября – ресурсы госзакупок, а это не только какая-либо амуниция, например, но и лекарства, и медоборудование. К слову, эту опасность еще в 2018 году предвидел Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кибертерроризм, и это мы поймем буквально в ближайшие год-два, будет не менее опасен, чем ядерное оружие. В качестве следующего шага Беларусь готова принять у себя совместную конференцию ООН и ОБСЕ по борьбе с терроризмом и саммит по борьбе с киберпреступностью. А понимают ли те, кто в интернете восхищается подобными действиями, к чему это может привести? Например, из-за отсутствия электричества вам не смогут сделать срочную операцию в больнице. А неизвестные хакеры получат доступ к вашей электронной медицинской карте. Где и когда они остановятся?

Виктор Сидоренко, заведующий сектором программного и информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси:

Когда вы обращаетесь в медицинское учреждение, вы предоставляете все свои персональные данные. То есть это полное имя, дата рождения, место жительства, семейный статус. Кроме того, здесь существуют и дополнительные персональные данные. Под ними мы понимаем сведения обращения в поликлинику, информацию о проведенных манипуляциях, исследованиях, что составляет в целом врачебную тайну. Мы фиксировали такие случаи. Был несанкционированный доступ к компьютерной информации, которая располагалась на серверах ряда наших учреждений. Безусловно, Министерством здравоохранения принимается весь комплекс организационных и технических мер по защите информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Григорий Азаренок:

А что значат для конкретного человека угрозы положить налоговую систему? Инвалид не получит пособие, пенсионер – пенсию. Забудьте о больничном и прочих социальных благах. Вы не сможете пользоваться всем тем, к чему так привыкли – мобильным банкингом, электронной оплатой услуг. А где гарантия, что онлайн-революционеры для своих целей не захотят воспользоваться вашими деньгами? А вы отправите ребенка зимой в детский сад, где нет электричества и обогрева? Это не веселые шутки в интернете. Во многих странах предлагается ужесточить наказание за киберпреступления до 30 лет лишения свободы. Нам пытаются внушить, что это просто некие энтузиасты. Обратимся к мнению великого программиста Евгения Касперского.