«Удивительно, что белорусское общество, которое должно ещё помнить трагедию Немиги, сознательно подвергает детей рискам»

Новости Беларуси. Что заставляет родителей подвергать опасности толпы собственных детей и какая ответственность грозит за вовлечение в протесты несовершеннолетних? Ответы на эти вопросы в нашей постоянной рубрике «Мнение». Удивительно, что белорусское общество, которое должно еще помнить трагедию Немиги, сознательно подвергает детей этим рискам Ксения Худолей, корреспондент:

Невозможно не заметить большое количество детей на несанкционированных акциях протеста. Какова позиция Министерства образования в этом плане?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мы видим, по выходным в особенности, массовые несанкционированные мероприятия. Практически после каждых из них мы обращаем внимание на телевизионные сюжеты, сюжеты в Telegram-каналах, где присутствуют несовершеннолетние. Причем это несовершеннолетние как младшего возраста, ясельного возраста, так и подростки. Естественно, позиция Министерства образования к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях крайне отрицательная. В первую очередь это связано с тем, что данное мероприятие не организовано с согласованием с соответствующими службами, вопросы обеспечения безопасности в нем не учтены никак. Очень удивительно, что белорусское общество, которое должно еще помнить трагедию Немиги, сознательно подвергает самых маленьких граждан, своих детей, этим рискам. Какая ответственность может быть для родителей, которые приводят детей на митинги Ксения Худолей:

Какая ответственность может быть для родителей, которые действительно считают, что все делают правильно, что это безопасно – привести ребенка на митинг?

Александр Кадлубай:

Правовые механизмы, которые сегодня работают, в случае, если установлено, что несовершеннолетних вовлекают в антиобщественную деятельность и такие факты установлены, может налагаться (в случае, если несовершеннолетние достигли установленного возраста) административная ответственность согласно нашему Кодексу об административных правонарушениях. Соответственно, это штрафы. В случае, если будет доказано, что несовершеннолетнему со стороны родителей либо третьих лиц при вовлечении угрожала опасность, то к родителям могут быть применены также меры, вплоть до рассмотрения ситуации в семье на совете по профилактике безнадзорности в таком органе как комиссия по делам несовершеннолетних с постановкой следующих вопросов: о ненадлежащем содержании, обеспечении безопасности детей в семье. Ксения Худолей:

Некоторые люди, реагируя на такое поведение родителей, говорят о том, что нужно лишать родительских прав. Могут ли со стороны органов опеки быть настолько жесткие меры?

Александр Кадлубай:

В нашей политике реализации детства приоритетом все-таки стоит семейная форма воспитания. Поэтому здесь я все-таки говорю, что основной упор должен делаться на сознательность наших взрослых граждан с конкретными примерами проведения профилактической работы в первую очередь. Это уже крайняя мера, когда дети изымаются из биологической семьи. Поэтому мы не приветствуем это. Тем не менее, если будет складываться такая практика ситуаций, когда постоянно создаются угрозы жизни несовершеннолетним, то я не исключаю тот сценарий, что органы опеки в местных исполнительных распределительных органах могут заявить об угрозе, что будет начата процедура и будет поставлен вопрос об изъятии детей из семьи на принципах нуждающихся в госзащите изначально. То есть на определенный срок для того, чтобы потом нивелировать, исправлять ситуацию в этой семье. Через профилактическую работу, через общение с родителями все-таки мы можем, наверное, добиться максимального результата Ксения Худолей:

Какую профилактическую работу нужно проводить? Александр Кадлубай:

Наверное, универсального рецепта сегодня не даст никто. Но однозначно, что должны делать органы опеки и попечительства на местах – это видеть эти семьи, видеть этих несовершеннолетних, это главное. Не быть безразличными, безучастными. То есть разбираться с каждой ситуацией через учреждения образования. Классическая ситуация – это просвещение родителей, то есть примеры конкретные, факты как подвергаются (риску – прим. ред.) дети, почему. Уже неоднократно на протяжении августа и сентября выступали специалисты – психологи и педагоги, которые на элементарных научных выкладках объясняли, почему несовершеннолетним от ясельного возраста заканчивая подростками, нежелательно и нельзя присутствовать на этих несанкционированных массовых мероприятиях. Это и вопросы психологии, и вопросы становления, вопросы формирования собственного шаблона поведения при взрослении. Все это уже было описано. Повторюсь, через профилактическую работу, через общение с законными представителями, с родителями все-таки мы можем, наверное, добиться максимального результата в этом вопросе. И, конечно же, если это подпадает по законодательству, через штрафные санкции.

Возможно, поговорить об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях с целью ужесточения санкций Ксения Худолей:

В некоторых странах относятся к этому намного жестче. В тех же европейских демократических прописаны абсолютно другие правила – родители, наверное, больше боятся в такие мероприятие вовлекать детей? Александр Кадлубай:

Сейчас очень много идет массовых несанкционированных мероприятий в странах Европы. И если обратить внимание на те же популярные ныне акции «желтых жилетов» во Франции, то вы не увидите ни в одном фрагменте там несовершеннолетних и маленьких детей. В этих государствах – на уровне, конечно же, государственном – четко обозначено несанкционированное мероприятие. И обозначены достаточно болезненные, скажем так, финансовые санкции к тем, кто вовлекает несовершеннолетних. Я могу привести в пример не только страны Европы, но и Казахстан, Россию. Это Соединенные Штаты Америки – там, конечно, в зависимости от конкретного штата могут разниться мероприятия. Но, тем не менее, вовлечение несовершеннолетних практически везде карается наложением штрафа и арестами на определенный период, заключением под стражу. Я думаю, что и в Республике Беларусь, несмотря на то, что в последнее время и на уровне главы государства часто обращалось внимание на либерализацию административного законодательства, все-таки стоит нам здесь посмотреть и, возможно, поговорить об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях с целью ужесточения санкций в этих вопросах.