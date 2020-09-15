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Ремонт дороги Дубовляны–Боровляны–Королёв Стан закончат к началу октября

15 сентября 2020 16:28
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Новости Беларуси. В Минском районе ведутся работы по благоустройству трассы Дубовляны–Боровляны–Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ремонт дороги Дубовляны–Боровляны–Королёв Стан закончат к началу октября-1

Сейчас на участке второго съезда из Боровлян идет модернизация. Дорожники уже заменили слой асфальтобетона протяженностью более километра. Сейчас обустраиваются пешеходные дорожки и автобусные остановки. Ежедневно здесь задействовано более 40 специалистов. Все дорожные работы будут завершены до конца сентября.

Ремонт дороги Дубовляны–Боровляны–Королёв Стан закончат к началу октября-4

Владимир Сидорович, заместитель начальника филиала «Минскоблдорстрой» «ДРСУ № 735»:
Запланировали 600 тысяч рублей на этот объект. Сейчас продолжаются работы по благоустройству тротуаров, пешеходных дорожек, обстановки, автобусной обстановки – вот строим две. Установлен километр дорожного борта, 1,5 километра тротуарного борта и уложено – еще не до конца, но планируется уложить – 1,5 тысячи квадратных метров плитки.

Ремонт дороги Дубовляны–Боровляны–Королёв Стан закончат к началу октября-7

В Минском районе продолжается реконструкция автодороги Сеница–Прилуки–Самохваловичи. Общая протяженность новой дороги составит около 2,5 километров.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Владимир Сидорович # Фотофакт

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