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В Минской области строят 63 станции обезжелезивания

15 сентября 2020 16:30
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Новости Беларуси. 63 станции обезжелезивания появится в Минской области. Запустят их до конца 2020-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области строят 63 станции обезжелезивания-1

Только в Минской области появилось 11 объектов. Буквально недавно один из них открылся в деревне Глебковичи Минского района. Сегодня здесь проживают более 200 человек, которые ранее сталкивались с проблемой избытка железа в воде. Теперь мощные фильтры станции обеспечивают дома качественной питьевой водой.

В Минской области строят 63 станции обезжелезивания-4

Павел Хомич, заместитель директора предприятия «Водоканал Минского района»:
В августе мы его установили, пусконаладочные работы начались в сентябре. Ее плюсы – это удаление соли, железа, марганца, сероводорода.

В Минской области строят 63 станции обезжелезивания-7

Башня здесь еще на этом водозаборе 50 метров кубических – достаточно для этого населенного пункта, даже с запасом.

В Минской области строят 63 станции обезжелезивания-10

Сейчас более 93 % жителей центрального региона обеспечены качественной питьевой водой.

# Коммунальное хозяйство # общество # Павел Хомич # Фотофакт

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