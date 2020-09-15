В Минской области строят 63 станции обезжелезивания

Новости Беларуси. 63 станции обезжелезивания появится в Минской области. Запустят их до конца 2020-го, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Минской области появилось 11 объектов. Буквально недавно один из них открылся в деревне Глебковичи Минского района. Сегодня здесь проживают более 200 человек, которые ранее сталкивались с проблемой избытка железа в воде. Теперь мощные фильтры станции обеспечивают дома качественной питьевой водой.

Павел Хомич, заместитель директора предприятия «Водоканал Минского района»:

В августе мы его установили, пусконаладочные работы начались в сентябре. Ее плюсы – это удаление соли, железа, марганца, сероводорода.

Башня здесь еще на этом водозаборе 50 метров кубических – достаточно для этого населенного пункта, даже с запасом.