Прямой эфир

Знакомые из-за рубежа в восторге от того, какие ценности у нас сохранились – благочинный церквей Ивьевского округа

17 декабря 2024 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!  

Знакомые из-за рубежа в восторге от того, какие ценности у нас сохранились – благочинный церквей Ивьевского округа-2

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей Ивьевского округа: 
Я скажу словами моих знакомых, которые приезжают к нам из ближнего дальнего зарубежья, они в восторге от того, что у нас сохранилось. Те человеческие ценности, что присущи нашему народу, даже бывшему советскому народу, остались у нас, у белорусов. Та доброта, то радушие, то гостеприимство, то терпение. Если посмотреть на другие народности – бунтуют, жгут, рушат. А здесь – слава богу. Поэтому дай бог ценить то, что мы с вами имеем, и быть благодарным Богу, друг другу и власть предержащим за то, что имеем. А мы, слава богу, имеем очень много.

# Религия # Государственная политика # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры
17 декабря 2024 16:22

Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры

Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко
17 декабря 2024 16:16

Протоиерей: мы видим, как прекрасно взаимодействуют государство и церковь – во многом это заслуга Лукашенко

Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи
17 декабря 2024 16:10

Это место объединило сразу 4 конфессии! В белорусском Ивье живут католики, православные, мусульмане и иудеи