Знакомые из-за рубежа в восторге от того, какие ценности у нас сохранились – благочинный церквей Ивьевского округа

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей Ивьевского округа:

Я скажу словами моих знакомых, которые приезжают к нам из ближнего дальнего зарубежья, они в восторге от того, что у нас сохранилось. Те человеческие ценности, что присущи нашему народу, даже бывшему советскому народу, остались у нас, у белорусов. Та доброта, то радушие, то гостеприимство, то терпение. Если посмотреть на другие народности – бунтуют, жгут, рушат. А здесь – слава богу. Поэтому дай бог ценить то, что мы с вами имеем, и быть благодарным Богу, друг другу и власть предержащим за то, что имеем. А мы, слава богу, имеем очень много.