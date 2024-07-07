Почему хотел стать педиатром и ради кого живёт Максим Приходовский? Большой разговор с директором Дворца Республики

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский. О мечте стать детским врачом Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Работа в этой сфере – это мечта детства?

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Я из семьи врачей. Папа был военным врачом, а мама – детский врач. Ей 81-й год, она продолжает работать в больнице в Березе. Я был в первом классе, мы пришли к маме в ординаторскую. Мама пришла с больным ребенком. Ей было нехорошо, она плакала. Мама села, поговорила с ней, пообщалась. Назначила лечение, прошло дней 10. Я увидел эту же девочку, и она говорит: я хочу вам станцевать. И она перед мамой танцевала. Я говорю: мама, почему ты улыбаешься? Она говорит: самая большая радость – когда перед тобой танцуют здоровые дети. Дай мне лет на 15 отмотать пленку и попробовать это реализовать – я бы отказался от всего и пошел бы в медицинский институт. Я бы все равно стал детским врачом. «Я для них был диджей Макс». Какие профессии освоил директор Дворца Республики?

Максим Приходовский:

Я поступал и в училище, и в институт. И не поступил. У меня была возможность, я по оценкам проходил в Брестский педагогический университет, на дошкольный факультет. Я стал методистом районо по дошкольным учреждениям, детским психологом. Это и есть мое первое образование. Если открыть мою трудовую книжку, там будет написано мое первое место работы. Я работал лифтером в больнице. Я допек маму, что все равно хочу надеть белый халат. Это мне было 19 лет. Я пошел на заочную учебу в брестский педуниверситет. Было предложение пойти в детско-юношеский спортивный центр культорганизатором. И я пошел. У меня было 60 детей, я для них был диджей Макс. Александр Осенко:

Любовь к детям воплотилась, только не в педиатрии. О работе депутатом Мингорсовета

Максим Приходовский:

Так случилось, что я стал депутатом Мингорсовета. Это очень необычное чувство. Дворец Республики всегда ассоциируется с избирательным процессом в разрезе того, что ты занимаешься подготовкой работы информационного центра ЦИК. А здесь ты проводишь свою предвыборную кампанию. Когда ты смотришь, что за тебя больше 50 % по твоему округу проголосовало, это очень огромная ответственность. Это очень хорошая жизненная школа для меня лично и огромная ответственность перед этими людьми. Сегодняшняя молодежь – это наше завтра. Мы должны максимально уйти от понятия «нельзя». Мы должны их слышать. Мир шагает вперед, в интернете он шагает семимильными шагами. А мы должны их поддерживать. Сегодня молодежь еще верит нам и ждет от нас взаимодействия. Они не просят что-то сверхъестественное. Они говорят: давайте вместе. Это выражение я хочу дальше реализовывать именно в разрезе как депутат, в разрезе белорусской национальной культуры. У нас очень много талантливых артистов, их очень много в регионах. И мы должны дать им возможность большой сцены, большого экрана. «Дворец Республики – это не коллектив, это семья»

Максим Приходовский:

Дворец Республики – это не коллектив, это семья. У нас очень большая ответственность перед государственными мероприятиями, перед управлением делами, перед главой государства. У нас проходят очень важные государственные мероприятия. Я очень люблю своих людей за то, что они делают все для того, чтобы не подвести в первую очередь себя и не подвести меня. Мы с ними одно целое. «Есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира» – Максим Приходовский о дочке

Александр Осенко:

Кем ты видишь свою дочь? Максим Приходовский:

Есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира. У меня в 39 лет появилась дочка. Все, что касается ее, – это верховенство, все, что есть для меня. Я живу ради нее. Очень хочу, чтобы она стала в первую очередь той, которая будет ценить сама себя и будут ценить люди. Для меня очень важно, чтобы она была счастливой. Александр Осенко:

Где проводите время с ней? Максим Приходовский:

Когда мы вместе, даже просто выйти прогуляться, пройтись, уехали куда-то за город. Вся моя работа построена на общении с людьми, и где-то хочется просто побыть с семьей. Мы можем уехать в зеленую зону, просто пройтись. Она очень любит зоопарк, рисовать. Мне дорога каждая секунда, которую я провожу с ней. Это мой особый мир любви, в который я никого никогда не пускаю. Какие хобби есть у директора Дворца Республики?

Александр Осенко:

Где сейчас Максим отдыхает? Хобби. Максим Приходовский:

Самое золотое времяпровождение – с семьей, чтобы просто с ними поехать куда-то. Как раз время побыть с близкими – его крайне мало. Я люблю поиграть в шахматы. Мы и по жизни идем, думая над нашим следующим ходом. Рецепт жизни настоящего белоруса от Максима Приходовского