Почему хотел стать педиатром и ради кого живёт Максим Приходовский? Большой разговор с директором Дворца Республики
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.
О мечте стать детским врачом
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Работа в этой сфере – это мечта детства?
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Я из семьи врачей. Папа был военным врачом, а мама – детский врач. Ей 81-й год, она продолжает работать в больнице в Березе.
Я был в первом классе, мы пришли к маме в ординаторскую. Мама пришла с больным ребенком. Ей было нехорошо, она плакала. Мама села, поговорила с ней, пообщалась. Назначила лечение, прошло дней 10. Я увидел эту же девочку, и она говорит: я хочу вам станцевать. И она перед мамой танцевала. Я говорю: мама, почему ты улыбаешься? Она говорит: самая большая радость – когда перед тобой танцуют здоровые дети. Дай мне лет на 15 отмотать пленку и попробовать это реализовать – я бы отказался от всего и пошел бы в медицинский институт. Я бы все равно стал детским врачом.
«Я для них был диджей Макс». Какие профессии освоил директор Дворца Республики?
Максим Приходовский:
Я поступал и в училище, и в институт. И не поступил. У меня была возможность, я по оценкам проходил в Брестский педагогический университет, на дошкольный факультет. Я стал методистом районо по дошкольным учреждениям, детским психологом. Это и есть мое первое образование.
Если открыть мою трудовую книжку, там будет написано мое первое место работы. Я работал лифтером в больнице. Я допек маму, что все равно хочу надеть белый халат. Это мне было 19 лет.
Я пошел на заочную учебу в брестский педуниверситет. Было предложение пойти в детско-юношеский спортивный центр культорганизатором. И я пошел. У меня было 60 детей, я для них был диджей Макс.
Александр Осенко:
Любовь к детям воплотилась, только не в педиатрии.
О работе депутатом Мингорсовета
Максим Приходовский:
Так случилось, что я стал депутатом Мингорсовета. Это очень необычное чувство. Дворец Республики всегда ассоциируется с избирательным процессом в разрезе того, что ты занимаешься подготовкой работы информационного центра ЦИК. А здесь ты проводишь свою предвыборную кампанию. Когда ты смотришь, что за тебя больше 50 % по твоему округу проголосовало, это очень огромная ответственность. Это очень хорошая жизненная школа для меня лично и огромная ответственность перед этими людьми.
Сегодняшняя молодежь – это наше завтра. Мы должны максимально уйти от понятия «нельзя». Мы должны их слышать. Мир шагает вперед, в интернете он шагает семимильными шагами. А мы должны их поддерживать. Сегодня молодежь еще верит нам и ждет от нас взаимодействия. Они не просят что-то сверхъестественное. Они говорят: давайте вместе. Это выражение я хочу дальше реализовывать именно в разрезе как депутат, в разрезе белорусской национальной культуры. У нас очень много талантливых артистов, их очень много в регионах. И мы должны дать им возможность большой сцены, большого экрана.
«Дворец Республики – это не коллектив, это семья»
Максим Приходовский:
Дворец Республики – это не коллектив, это семья. У нас очень большая ответственность перед государственными мероприятиями, перед управлением делами, перед главой государства. У нас проходят очень важные государственные мероприятия. Я очень люблю своих людей за то, что они делают все для того, чтобы не подвести в первую очередь себя и не подвести меня. Мы с ними одно целое.
«Есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира» – Максим Приходовский о дочке
Александр Осенко:
Кем ты видишь свою дочь?
Максим Приходовский:
Есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира. У меня в 39 лет появилась дочка. Все, что касается ее, – это верховенство, все, что есть для меня. Я живу ради нее. Очень хочу, чтобы она стала в первую очередь той, которая будет ценить сама себя и будут ценить люди. Для меня очень важно, чтобы она была счастливой.
Александр Осенко:
Где проводите время с ней?
Максим Приходовский:
Когда мы вместе, даже просто выйти прогуляться, пройтись, уехали куда-то за город. Вся моя работа построена на общении с людьми, и где-то хочется просто побыть с семьей. Мы можем уехать в зеленую зону, просто пройтись. Она очень любит зоопарк, рисовать. Мне дорога каждая секунда, которую я провожу с ней. Это мой особый мир любви, в который я никого никогда не пускаю.
Какие хобби есть у директора Дворца Республики?
Александр Осенко:
Где сейчас Максим отдыхает? Хобби.
Максим Приходовский:
Самое золотое времяпровождение – с семьей, чтобы просто с ними поехать куда-то. Как раз время побыть с близкими – его крайне мало. Я люблю поиграть в шахматы. Мы и по жизни идем, думая над нашим следующим ходом.
Рецепт жизни настоящего белоруса от Максима Приходовского
Максим Приходовский:
Наша жизнь на самом деле очень коротка. Я очень хочу, чтобы каждый из нас, просыпаясь утром, понимал, что он счастливый человек, несмотря на погоду, несмотря ни на что, как бы ни прошел этот день. Задумайтесь о том, что этот день уже больше никогда не вернется. В нашем мире не бывает лишних людей, у каждого из нас какое-то свое предназначение. Я очень хочу, чтобы каждый из нас, поднявшись утром, просто улыбнулся и подумал: спасибо, что мы есть, спасибо, что мы с вами счастливые люди.
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