Почему госпереворот в Беларуси назначали на сакральную для страны дату? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Великая Отечественная война – основа белорусской национальной идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как спустя 76 лет после победного мая сохранить свет памяти у молодежи? Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».

Фальсификация истории как мощный инструмент идеологической войны за молодые умы. Почему утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью, выдают за истину и как Европа сегодня «благодарит» своих освободителей?

Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:

Мы видим, что хотят с нами сделать в очередной раз. Но, я уверен, не получится. Белорусы не те, которых можно взять, наклонить и заставить делать то, что они не хотят. Этого не будет.

Кто и зачем хотел отобрать у белорусов праздник Победы и почему госпереворот назначили на сакральную для страны дату?

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

И вот то, что планировалось именно так, выдает западный след. Это почерк американских спецслужб.