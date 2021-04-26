Почему госпереворот в Беларуси назначали на сакральную для страны дату? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Великая Отечественная война – основа белорусской национальной идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как спустя 76 лет после победного мая сохранить свет памяти у молодежи? Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».
Фальсификация истории как мощный инструмент идеологической войны за молодые умы. Почему утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью, выдают за истину и как Европа сегодня «благодарит» своих освободителей?
Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:
Мы видим, что хотят с нами сделать в очередной раз. Но, я уверен, не получится. Белорусы не те, которых можно взять, наклонить и заставить делать то, что они не хотят. Этого не будет.
Кто и зачем хотел отобрать у белорусов праздник Победы и почему госпереворот назначили на сакральную для страны дату?
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
И вот то, что планировалось именно так, выдает западный след. Это почерк американских спецслужб.
О прочном фундаменте коллективной памяти, на котором строятся государство и государственность, рассуждают эксперты программы «Постскриптум». Смотрите во вторник, 27 апреля, в 19:00 на телеканале СТВ.