«Дети приходят за впечатлениями, а взрослые за пищей духовной». Рассказываем, чем запомнился фестиваль «Пасхальная радость»

На высокой и чистой ноте в столице проходит пасхальный фестиваль «Радость». Восемь стран-участниц, в том числе Греция и Сербия, более 80 торговых точек, детская гостиная, волшебная музыка, увлекательные встречи и даже мастер-класс по иконописи. Здесь каждый может найти что-то для души, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Тихонова, режиссер пасхального фестиваля «Радость»:

Фестиваль «Пасхальная радость» состоялся, осталось совсем немного. За это время радостно было то, что было много посетителей, несмотря на нынешние условия. Радость от того, что к нам приехало восемь стран-участников. Это помогло людям что-то приобрести, в первую очередь приобрести пасхальную радость, которая нам всем предстоит второго мая.

Несмотря на то, что предпраздничный форум близится к своему завершению, у организаторов в запасе еще немало сюрпризов.

Татьяна Тихонова:

Будет выступление известного ансамбля «Тимпан» 1 мая, будет показан спектакль «Хроники Нарнии» на сцене первого этажа, а также в два часа в зале Дворца искусств состоится встреча, которую мы очень долго ждали (несколько лет) с Викторией Макарской, которая поговорит на тему, как радоваться жизни. Это больше встреча для женщин, потому что в ее копилочку легло очень много успешных браков. Она умеет подать материал. Можно сказать, что она сохранила с божьей помощью очень много браков.

Кто-то сюда приходит за подарками для близких и церковной утварью, а кто-то за душевной атмосферой и особым настроением. Впрочем, немало среди посетителей и тех, кто сам готов высказать слова благодарности и поддержки. Татьяна Тихонова:

У нас две акции. Одна акция «Солдатский треугольник», все желающие могут по схеме, которая лежит на столе, свернуть треугольник так, как это делали и делает, может, кто-то. И написать письмо в прошлое, поблагодарить за победу наших предков, дедушек. Сидят и прямо со слезами пишут эти письма. Они все будут выставлены для прочтения в пасхальные дни. И еще одна акция у нас на третьем этаже возле детской гостиной. С вашей помощью, дорогие посетители фестиваля, мы постараемся помочь Раковскому интернату для престарелых и инвалидов. Мы призываем вас в оставшиеся дни поучаствовать в этой акции. Когда это делать, как не в пасхальные дни. А еще это время радовать самых маленьких прихожан. И здесь это делают с удовольствием.

Светлана Ярцева, организатор мероприятий:

Мы находимся в детской гостиной. Созданы все условия, чтобы каждый ребенок нашел себя здесь. Вы видите, что наши дети занимаются всем, чем хотят. Здесь проходит много мастер-классов. А в соседнем помещении и вовсе развернулся целый кукольный театр. «Одноухий заяц», «Мотылек и солнце», «Небесный гость» – все это спектакли батлейки, учат малышей добру и свету. Одним словом – ребята в восторге от всех активностей.

Ксения Дивина:

Надо было намочить кисточку в воде, наклеить, размазать и постукать. Если дети приходят сюда за впечатлениями, то взрослые в первую очередь за пищей духовной. И участники форума с радостью готовы эту потребность восполнить.

Протоиерей Константин, представитель Свято-Константино-Еленинского мужского монастыря (город Измаил):

Измаил – это была крепость, которую в свое время штурмовал Суворов. Эта земля омыта кровью наших соотечественников, наших солдат. На этом месте был построен этот монастырь. Он был деревянный, потом его снесли, была построена в 1930-м каменная церковь. По сей день она существует на юге Украины.

Южные гости на минской выставке впервые. Самая известная икона в монастыре Измаила – Божией Матери «Благоуханный цвет». Почти 200 лет назад прихожане заказали у афонских монахов копию, освятили и привезли на родину. Об этом и не только отец Константин увлеченно рассказывает минчанам.

Протоиерей Константин:

В Беларуси очень приветливые люди, общительные, чувствуется их вера. Они встречают, как родных, как братьев, сестер христиан. Спасибо Свято-Елисаветинскому монастырю, что он организовывает такие выставки, и люди могут прийти приобщиться. Потому что не каждый имеет возможность поехать по святым местам. На благодаря этой выставке люди приходят и приобщаются, они как бы побывали в паломничестве.

О святынях здесь можно не только узнать, но и в прямом смысле – прикоснуться. В который раз в форуме участвует Свято-Никольский храм из деревни Телуша, визитной карточкой которого стала икона «Экономисса». Хоть это и не оригинал афонской Богородицы и даже не точная копия, телушская «Домостроительница» снискала славу далеко за пределами белорусской земли.

Протоиерей Сергий, настоятель Свято-Никольского храма (агрогородок Телуша):

«Экономисса» – слово греческое, по-нашему – домостроительница. Каждая греческая икона – «Геронтисса», «Пантанасса», у нас «Экономисса». Мы эту икону очень любим, она является списком с древнего греческого образа «Экономиссы», который находится в оригинале на Афоне, в Великой Лавре преподобного Афанасия (он изображен на иконе слева).

У афонской Богоматери просят семейного благополучия и покровительства в финансовых делах. Чем же уникальна белорусская копия? Протоиерей Сергий:

Наша икона является свободным списком, написанным тогда, когда школы иконописи в нашей церкви не восстановились, поэтому она своеобразная. Написал ее Игорь Булахов, это его последняя работа, написанная по откровению свыше. Он преставился перед Богом и не дописал ее. Мне ее родственники отдали дней через 40-50. Когда я зашел в мастерскую Игоря, почувствовал что-то необычное, как увидел эту икону. Я забрал ее, и начались чудеса. Нормализировалось здоровье, люди стали молиться, стали обретать работу, жизнь стала налаживаться, это невозможно было не заметить.

С тех пор «Экономисса» побывала на множестве христианских форумов. Санкт-Петербург, Нижний Новогород, Калуга, Пермь, Екатеринбург, Ярославль, Сочи, Ростов-на-Дону – в каждом из этих городов живут сотни благодарных верующих. Так что спешите прикоснуться к истории и увидеть белорусскую православную жемчужину. А еще постичь смысл важнейших православных праздников.