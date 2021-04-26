Как испечь блины по бабушкиным рецептам? Как в Любанском районе возрождают забытые традиции хлебопечения

Новости Беларуси. В Жоровском доме народных традиций Любанского района появился новый экспонат – каменные жернова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как говорят старожилы, им не меньше 100 лет.

Камни довольно сильно истерты, а значит, долго использовались в хозяйстве. Жернова сейчас в рабочем состоянии. Помимо муки, на них можно делать крупу. Все зависит от заданного расстояния между камнями. Вес только одного примерно 30 килограммов. Для жерновов изготовили даже рукоять, чтобы сделать процесс максимально аутентичным.

Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:

Туды, между дзвумя камнямі, засыпаецца зерне. Засыпаецца зерне, потым круцяцца яны, і па меры таго, як яны круцяцца, яно ўбывае. Вам жа ж відна будзе, што высыпаецца мука. А яна перамалваецца за шчот таго, што между камнямі пападае. І там на адным камні ёсць такія правільна выбраныя, такія канаўкі. Як лучыкі сонца яны адыходзяць. Потым, еслі яны ўжо зусім сціраюцца, як мне ўжо расказалі старэйшыя людзі, яны знімаюцца, і трэба, как быў вельмі добры майстар, каторый панімае, штоб высячы з камення гэтыя новыя канаўкі. Но іх не трэба рабіць глыбокімі. То есць гэта трэба ведаць.

Из муки, полученной на этих жерновах, уже пробовали печь блины. Получились вкусными и красивыми. Вскоре планируют испечь и хлеб по стародавнему народному рецепту.