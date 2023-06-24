Почему фитокосметика – это не моментальный вау-эффект? Разобрались, как пользоваться травами

После гламурных и ботоксных 2000-х мода на натуральность набирает обороты с каждым годом. Мировые производители косметики тоже подхватили новый тренд, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Теперь в составе бьюти-продуктов можно встретить экстракты и отвары растений и цветов, эфирные масла и лечебные грязи.
Это растение – яснотка. Она относится к тому же семейству, что и крапива и также применяется для ополаскивания волос. Ее можно использовать и для жирных, и для сухих волос.
Мода на дары природы вернула интерес к забытым бабушкиным рецептам: крапива для волос, розмарин от морщин, лимонник для похудения.
Мария Малышко, фитотерапевт:
Фитокосметика приятна тем, что когда ты делаешь настой для лица, волос, всегда видишь компоненты, которые вкладываешь. Конечно, когда это делается постоянно, на протяжении месяца, а не просто один раз ополоснуть волосы и увидеть вау-эффект. Травы – это не моментальное действие, нужно время, чтобы вещества накопились и оказали свое действие.
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