Прямой эфир

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!

23 июня 2023 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. Об этом заявил Александр Лукашенко на празднике выпускников. Впервые мероприятие организовано под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа». На грандиозный праздник приглашены около 5 тысяч молодых людей.

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным уже сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали, это ваше. И свое никому не отдавайте. Вы займете свое первое рабочее место, вы разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете, тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Вы видите, умные люди, что творится в мире. Берегите свое, никому не отдавайте его, приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете – потом не найдете, не восполните. Не вернете. С праздником вас еще раз. Будьте здоровы, отдыхайте и веселитесь. Счастья вам!

Это сказочное шоу навсегда останется в памяти выпускников. Его кульминацией стала яркая россыпь салюта.

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-4

Такого масштабного выпускного в нашей стране еще не было. И мы в предвкушении, что нам подарит сегодняшний вечер, чтобы уже на своем втором выпускном в жизни войти в самую настоящую взрослую жизнь.

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-7

Все отлично. Все хорошие выпускники республики, это очень приятно. 

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-10

Закончили с красным дипломом. Счастливые, довольные.

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-13

БНТУ, инженер-строитель. Иду на БМЗ, на завод. Я хотела сразу быть строителем, у меня семья строителей. Ни разу не пожалела, очень довольна.

Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!-16

Читайте также:

Лукашенко – лучшим выпускникам: глядя на вас, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше!

Лукашенко наградил лучших выпускников и преподавателей вузов: «Пусть все у вас получится»

Декан Гомельского медуниверситета обратилась к Лукашенко после награждения

# Выпускной # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это не про лень и нездоровое ожирение. Вот что такое бодипозитив на самом деле
23 июня 2023 20:32

Это не про лень и нездоровое ожирение. Вот что такое бодипозитив на самом деле

«Сожаление какое-то придёт». Стоит ли прощать уехавших из России артистов? Мнение Сослана Фидарова
23 июня 2023 20:23

«Сожаление какое-то придёт». Стоит ли прощать уехавших из России артистов? Мнение Сослана Фидарова

«Буду стоять рядом до победного». Актёр Сослан Фидаров рассказал, что его привело на Донбасс
23 июня 2023 19:32

«Буду стоять рядом до победного». Актёр Сослан Фидаров рассказал, что его привело на Донбасс