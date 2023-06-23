Лукашенко: вы видите, что творится в мире, берегите своё и никому не отдавайте!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вместе мы будем держать нашу страну, нашу Родину в наших руках. И, как я утром сегодня награжденным уже сказал: смотрите, это уже ваша ответственность. Не упустите свою землю, другой у вас не будет. Где бы вы ни были, где бы ни учились дальше, где бы вы ни работали, это ваше. И свое никому не отдавайте. Вы займете свое первое рабочее место, вы разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете, тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Вы видите, умные люди, что творится в мире. Берегите свое, никому не отдавайте его, приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите. Потеряете – потом не найдете, не восполните. Не вернете. С праздником вас еще раз. Будьте здоровы, отдыхайте и веселитесь. Счастья вам!

Это сказочное шоу навсегда останется в памяти выпускников. Его кульминацией стала яркая россыпь салюта.