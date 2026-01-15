Татьяна Харлап возглавила администрацию индустриального парка «Великой камень»

Лукашенко назначил новых председателей исполкомов и зампреда в Могилёвской области

Глава государства Александр Лукашенко в четверг, 15 января, после назначения нового председателя Витебского облисполкома согласовал перестановки и в руководстве местных исполнительных и распорядительных органов Могилевской области.