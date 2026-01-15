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Татьяна Харлап возглавила администрацию индустриального парка «Великой камень»

15 января 2026 10:29
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 января, назначил Татьяну Харлап главой госучреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка 
«Великий камень».

Ранее она занимала пост генерального консула в Специальном административном районе Гонконг (Китайская Народная Республика).

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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