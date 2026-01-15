Татьяна Харлап возглавила администрацию индустриального парка «Великой камень»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 января, назначил Татьяну Харлап главой госучреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень».
Ранее она занимала пост генерального консула в Специальном административном районе Гонконг (Китайская Народная Республика).
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