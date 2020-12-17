Почему больных коронавирусом сейчас больше, чем было весной? Объясняет инфекционист

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.

Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».

Почему больных сейчас больше, чем было весной? Вирус стал более мощным?

Или все же белорусы чуть расслабились и не так пристально соблюдают меры предосторожности? Отвечая на этот вопрос, кандидат медицинских наук Юрий Горбич вспомнил испанку начала XX века и аналогии, которые напрашиваются сейчас.

Минздрав: мы отмечаем в ходе второй волны более большой рост, чем при первой волне