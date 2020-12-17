Почему больных коронавирусом сейчас больше, чем было весной? Объясняет инфекционист

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.
Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».
Почему больных сейчас больше, чем было весной? Вирус стал более мощным?
Или все же белорусы чуть расслабились и не так пристально соблюдают меры предосторожности? Отвечая на этот вопрос, кандидат медицинских наук Юрий Горбич вспомнил испанку начала XX века и аналогии, которые напрашиваются сейчас.
Минздрав: мы отмечаем в ходе второй волны более большой рост, чем при первой волне
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО:
Если мы вспомним то, с чем достаточно часто последнее время пытаются ассоциировать коронавирусную инфекцию сейчас, испанку XX века, то любой человек вспомнит о том, что вторая волна испанки была гораздо жестче, тяжелее и выше, чем первая. И, в принципе, здесь можно говорить о том, что это одна из классических тенденций течения вот этих пандемических вирусных инфекций. Первый момент. Второй момент: я и мои коллеги видят, что самая опасная инфекция – это коронавирус подбородка, потому что почему-то наше с вами население защищает исключительно подбородок, оставляя нос открытым.
Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение (читайте здесь).