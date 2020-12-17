Минздрав: мы отмечаем в ходе второй волны более большой рост, чем при первой волне
Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.
Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика».
В первую очередь ведущие поинтересовались у специалистов, в чем отличия второй волны пандемии коронавируса от первой, какова оперативная обстановка и хватает ли запаса коек для больных.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Мы отмечаем в ходе так называемой второй волны более большой рост, чем при первой волне.
То есть у нас идет плюс по сравнению с весной?
Александр Тарасенко:
С весной, да, совершенно верно. Поэтому предпринимаются все меры профилактического характера, меры по оказанию медицинской помощи населению, которое столкнулось с данной проблемой.
Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение
Скажите нам просто, хватает ли коек, хватает ли мест, справляется ли система здравоохранения.
Александр Тарасенко:
В Республике Беларусь коек для оказания медицинской помощи населению с коронавирусной инфекцией хватает.