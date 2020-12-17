Минздрав: мы отмечаем в ходе второй волны более большой рост, чем при первой волне

Новости Беларуси. Во вторую волну COVID-19 Минздрав отмечает более активный прирост заболевших и рекомендует отказаться от новогодних корпоративов. При этом подчеркивается: обстановка напряженная, но управляемая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших превышает число новых случаев заболевания. За сутки зарегистрированы 1834 пациента с COVID, выписаны – 2024.

Когда Беларусь выйдет на плато, как изменилась работа врачей и насколько эффективны лекарства в борьбе с вирусом – эти и другие темы накануне обсуждали наши коллеги в эфире «Беларусь 1» в программе «Понятная политика». В первую очередь ведущие поинтересовались у специалистов, в чем отличия второй волны пандемии коронавируса от первой, какова оперативная обстановка и хватает ли запаса коек для больных.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Мы отмечаем в ходе так называемой второй волны более большой рост, чем при первой волне. То есть у нас идет плюс по сравнению с весной? Александр Тарасенко:

С весной, да, совершенно верно. Поэтому предпринимаются все меры профилактического характера, меры по оказанию медицинской помощи населению, которое столкнулось с данной проблемой. Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение