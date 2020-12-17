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Были убиты около 600 евреев. В Копыльском районе почтили память расстрелянных узников гетто

17 декабря 2020 14:53
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Новости Беларуси. В агрогородке Грозово Копыльского района почтили память расстрелянных узников еврейского гетто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К мемориалу погибшим возложили цветы, почтили минутой молчания.

Были убиты около 600 евреев. В Копыльском районе почтили память расстрелянных узников гетто-1

В ноябре 1941 года еврейское гетто в Грозово было ликвидировано нацистами. Тех, кто остался в живых – женщин, стариков и детей – перевели в деревню Конюхи, где позже расстреляли. Всего были убиты около 600 евреев.

Были убиты около 600 евреев. В Копыльском районе почтили память расстрелянных узников гетто-4

Александр Косинский, председатель районной организационной структуры ДОСААФ:
Менавіта на гэтым месцы, каля вёскі Грозава, у лесе былі расстраляны 433 яўрэі. Ніколі не зарастуць сцежкі да помнікаў і абеліскаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Капыльская раёна, а таксама ўсёй нашай вялікай радзімы.

Были убиты около 600 евреев. В Копыльском районе почтили память расстрелянных узников гетто-7

В завершении встречи участники посетили тематическую выставку, на которой были представлены материалы Копыльского районного краеведческого музея.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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