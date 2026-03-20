Президент объяснил, почему не прилетел на Совет мира в Вашингтоне

Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с американской делегацией и о том, как продвигается подготовка так называемой большой сделки. В центре внимания не только снятие санкций с белорусских предприятий, но и практическая польза для экономики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение лидеров уже произошло по телефону. Перед Анкориджем хозяин Белого дома позвонил в Минск. А вот встреча лидеров могла бы уже состояться, но Лукашенко – Главнокомандующий. Сначала внутренние интересы, а затем внешний контур. Военная активность со стороны соседей и неповторимая морозная зима сподвигли Президента провести внезапную проверку Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они очень настаивали, чтобы я приехал на Совет мира очередной. Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить. Это не только потому, что там график или еще что-то. Но вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой неожиданной (действительно впервые в истории) такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь? Мне что, остановить этот процесс? Нельзя.

Тем более все начали обсуждать, что это мы чуть ли не против Украины, Польши делаем или еще Литвы какой-то. Да нет, мы это делаем для себя. Я хочу убедиться, каково состояние нашей армии. А мы 31 марта будем обсуждать эту тему. Скажу, есть и много недостатков. Хотя это не принято говорить, но есть. Но в целом армия боеготовная. А в частностях мы разберемся потом.

Поэтому это основная была причина, почему я не смог улететь. Были там и гадости, которые европейцы планировали, но это мы могли обойти. Безопасность. Я даже не думал, это беглые наши взвыли: Лукашенко испугался. Ну я не из пугливых, я даже не думал о какой-то безопасности. Я летел не к друзьям своим, но к людям, которые хотели меня видеть. И тот же Президент Трамп.

Поэтому я пообещал, что в ближайшее время, когда у вас соберется, будут проходить мероприятия, мы встретимся. Предложил им свое видение окончания войны, пока не скажу публично.