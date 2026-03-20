У нас один принцип – надо, чтобы это все закончилось! Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы попали в такой замес. С одной стороны, Иран, вроде наши союзники, они меня не послушали, когда я им говорил накануне войны, еще задолго как. Американцы это знают. Ну и Эмираты, и Катар, и особенно Оман – сейчас мы делаем ставку. Они все попали здесь. С саудитами сейчас ведем разговор. Поэтому здесь, кажется, наши люди и с другой стороны наши. И тут, дай Бог, чтобы это закончилось. У нас только один принцип здесь – надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди там и там – все страдают.

Мы обсуждали многие вопросы. Все международные проблемы. Их интересовала моя точка зрения. Как мы в этом регионе, как белорусы, как наша власть это видит. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы и по России, и по Китаю. Но я их предупредил – это наши не просто союзники – это близкие нам государства. Я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают. Они никогда не поднимают вопрос, что, как многие пишут, оторвать, или россияне там переживают, нас хотят оторвать от России. Да Господь с вами. Никогда американцы не ставили такой цели.