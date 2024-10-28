Вулин: Лукашенко – символ свободы. Быть может, единственный абсолютно независимый лидер во всей Европе

Участники масштабной дискуссионной площадки обсудят концепцию многообразия и многополярности в XXI веке, которую продвигает Беларусь, а также попытаются вывести актуальную формулу нашей общей безопасности и, конечно, с поправкой на время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить государство и защитить суверенитет? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать на неделе в Минске. Именно белорусская столица станет площадкой для проведения Международной конференции по евразийской безопасности – уже второй в истории.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Александр Лукашенко известен всему миру как Президент, который в любой ситуации выступает за мирное решение вопросов, за мирное урегулирование любого конфликта. Пример тому и наша позиция по Украине, и не только. Готовы ли сегодня прислушаться к этому голосу Минска? И как вы в Сербии оцените эту мирную позицию нашего Президента?

Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:

Для сербов Президент Лукашенко – символ свободы, и мы никогда не забудем те дни, когда он был вместе с нами в самые мрачные моменты нашей истории, во время бомбардировок. Единственный мировой лидер, который был с нами, когда падали бомбы. Президент Лукашенко сохраняет свою принципиальную позицию независимого лидера, точно так же, как и президент Вучич. Быть может, он единственный свободный и абсолютно независимый лидер во всей Европе. Мы благодарны президенту Лукашенко, и для нас очень важно, что