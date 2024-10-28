Александар Вулин: инициативы Минска всегда были на благо и Сербии, и всех независимых стран

Как обезопасить государство и защитить суверенитет? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать на неделе в Минске. Именно белорусская столица станет площадкой для проведения Международной конференции по евразийской безопасности – уже второй в истории.

Участники масштабной дискуссионной площадки обсудят концепцию многообразия и многополярности в XXI веке, которую продвигает Беларусь, а также попытаются вывести актуальную формулу нашей общей безопасности и, конечно, с поправкой на время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, ведущий:

На днях Минск будет принимать крупную конференцию по Евразийской безопасности. Вопрос очень простой. Почему именно белорусская площадка избрана для проведения форума и насколько голос Минска сегодня важен и слышен в непростой дискуссий по нашей общей безопасности?