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Александар Вулин: инициативы Минска всегда были на благо и Сербии, и всех независимых стран

28 октября 2024 16:52
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Как обезопасить государство и защитить суверенитет? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать на неделе в Минске. Именно белорусская столица станет площадкой для проведения Международной конференции по евразийской безопасности – уже второй в истории.

Участники масштабной дискуссионной площадки обсудят концепцию многообразия и многополярности в XXI веке, которую продвигает Беларусь, а также попытаются вывести актуальную формулу нашей общей безопасности и, конечно, с поправкой на время, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, ведущий:
На днях Минск будет принимать крупную конференцию по Евразийской безопасности. Вопрос очень простой. Почему именно белорусская площадка избрана для проведения форума и насколько голос Минска сегодня важен и слышен в непростой дискуссий по нашей общей безопасности?

Александар Вулин: инициативы Минска всегда были на благо и Сербии, и всех независимых стран-2

Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:
Минск – это отличный выбор для такой встречи. Это свободная, суверенная, независимая страна, и при этом довольно компактная, что позволяет ей понимать другие такие же суверенные и независимые государства. Минск для нас в Сербии – символ братской, свободной и безопасной страны. Поэтому мы с удовольствием к вам направляемся. Для нас Беларусь – страна, которой мы доверяем, которую мы уважаем. Мы знаем, что инициативы, исходящие из Минска, всегда были на благо и Сербии, и всех независимых стран.

# Международное сотрудничество # Игорь Позняк # Беларусь-Сербия

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