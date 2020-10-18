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Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара

18 октября 2020 14:30
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Кислая капуста – настоящий кладезь полезных веществ. Только по содержанию витамина С она дает фору даже цитрусовым, рассказали в программе «Плюс-минус».

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-1

Засолка капусты – дело ответственное. Подобрать правильный сорт, соблюсти технологию, заглянуть в лунный календарь и, конечно же, определиться с дополнительными ингредиентами.

Как приготовить вкусную и хрустящую капусту по старинному рецепту? Наш шеф-повар раскроет все секреты.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Издавна капусту называли вторым хлебом, она была на столе круглый год – свежая или квашеная. Сегодня мы приготовим квашеную капусту по старобелорусскому рецепту. Для этого нам понадобятся капуста, тмин, морковь, клюква и соль.

Подготавливаем наш кочан: снимаем верхние листы и выкладываем их в миску.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-7

Далее вырезаем кочерыжку и шинкуем капусту. Нарезаем капусту средней соломкой. Не мельчите, чтобы она не отдала весь сок.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-10

Морковь лучше брать сладкую, чтобы не добавлять сахар в капусту.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-13

Добавляем соль и немного выжимаем капусту. Добавляем тмин и клюкву и перемешиваем.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-16

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-18

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-20

Перекладываем нашу капусту в подготовленную емкость, накрываем тарелкой и ставим под гнет.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-23

Оставляем капусту на три дня при комнатной температуре, пока не появится пена. После этого накрываем крышкой и ставим в холодильник.

Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара-26

Через 12 часов квашеную капусту можно подавать к столу.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Фотофакт

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