Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара

Кислая капуста – настоящий кладезь полезных веществ. Только по содержанию витамина С она дает фору даже цитрусовым, рассказали в программе «Плюс-минус».
Кислая капуста – настоящий кладезь полезных веществ. Только по содержанию витамина С она дает фору даже цитрусовым, рассказали в программе «Плюс-минус».
Засолка капусты – дело ответственное. Подобрать правильный сорт, соблюсти технологию, заглянуть в лунный календарь и, конечно же, определиться с дополнительными ингредиентами.
Как приготовить вкусную и хрустящую капусту по старинному рецепту? Наш шеф-повар раскроет все секреты.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Издавна капусту называли вторым хлебом, она была на столе круглый год – свежая или квашеная. Сегодня мы приготовим квашеную капусту по старобелорусскому рецепту. Для этого нам понадобятся капуста, тмин, морковь, клюква и соль.
Подготавливаем наш кочан: снимаем верхние листы и выкладываем их в миску.
Далее вырезаем кочерыжку и шинкуем капусту. Нарезаем капусту средней соломкой. Не мельчите, чтобы она не отдала весь сок.
Морковь лучше брать сладкую, чтобы не добавлять сахар в капусту.
Добавляем соль и немного выжимаем капусту. Добавляем тмин и клюкву и перемешиваем.
Перекладываем нашу капусту в подготовленную емкость, накрываем тарелкой и ставим под гнет.
Оставляем капусту на три дня при комнатной температуре, пока не появится пена. После этого накрываем крышкой и ставим в холодильник.
Через 12 часов квашеную капусту можно подавать к столу.