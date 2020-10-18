Готовим квашеную капусту по старинному рецепту. Рецепт от шеф-повара

Кислая капуста – настоящий кладезь полезных веществ. Только по содержанию витамина С она дает фору даже цитрусовым, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Как приготовить вкусную и хрустящую капусту по старинному рецепту? Наш шеф-повар раскроет все секреты.

Засолка капусты – дело ответственное. Подобрать правильный сорт, соблюсти технологию, заглянуть в лунный календарь и, конечно же, определиться с дополнительными ингредиентами.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Издавна капусту называли вторым хлебом, она была на столе круглый год – свежая или квашеная. Сегодня мы приготовим квашеную капусту по старобелорусскому рецепту. Для этого нам понадобятся капуста, тмин, морковь, клюква и соль.

Подготавливаем наш кочан: снимаем верхние листы и выкладываем их в миску.