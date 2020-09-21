«Мы добавляем наши линии, мы рисуем наш флаг». Минчанка рассказывает, почему закрашивает бело-красно-белые граффити

Новости Беларуси. Героиня следующего сюжета днем юрист, а вечером – руководитель антивандального отряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка больше не может терпеть уличные художества в родном городе, а потому каждый день вместе с единомышленниками добавляет свои мирные краски в протестные пейзажи.

Юлия – юрист из Минска. Она и предположить не могла, что осенью этого года c группой единомышленников она создаст антивандальный отряд.

Юлия:

Мы закупаем белую краску. Мы чистим и делаем пешеходы ровные и белые. Когда у нас она заканчивается, естественно, мы прорисовываем наши зеленые линии, наш флаг для того, чтобы тоже они понимали: мы есть, мы тоже с ними боремся. Мы добавляем наши линии, мы рисуем наш флаг. Мы не покупаем красную краску, мы покупаем белую и зеленую, потому что их красного ну очень много. Мы даже не столько хотим нарисовать там наши флаги, мы хотим оставить чистым город, каким он был. Если это пешеход, и в нем есть краска белая, желтая – мы покупаем белую и желтую краску, мы закрашиваем так, как это есть в норме.

Вместе с Юлией мы решили отправиться на очередную ночную вылазку. Встретившись с ее отрядом, мы начали поиски вандальных бело-красно-белых граффити.

Юлия:

Я вообще считаю, что их незаконная атрибутика, нарисованный бело-красно-белый флаг – это вообще вестник беды. У него большая история, у этого флага. Но если вдаваться во все подробности истории этого флага, то он несет за собой уже беду. Полицаи носили нарукавники бело-красные во время войны и убивали наших женщин, убивали детей, убивали столько народа. Принять этот флаг мы никогда не сможем.

Юлия считает, что история страны не может позволить подобным граффити появляться в Минске.

Юлия:

Обидно смотреть на вот эту ситуацию, что происходит с нашим народом. Хочу затронуть момент бело-красно-белых. Это будет бардак, понимаете? Мы станем нищими, правда нищими. Все настолько быстро разворуется, уничтожится. У нас уже не будет нашего сельского хозяйства, не будет нашего молока. Они этого не понимают, они думают, что наоборот, в нас будут вкладывать деньги. Да нет. В связи с этими сложными событиями я даже разошлась со своим молодым человеком, потому что он принял ту сторону. Мы пытались изначально разговаривать мирно, но все равно пришли к тому, что не по пути.