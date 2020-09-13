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МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста

13 сентября 2020 11:51
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Новости Беларуси. Так совпало, что в юбилей пионерской организации приходится говорить о детях, которых используют собственные родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-1

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-3

Невольные участники действий старших и родителей, брошенные на улицу ребята становятся пародистами взрослых. Эти кадры могут заинтересовать органы опеки.

МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек

Ну а следующие вряд ли найдут одобрение у тех, кто привык ассоциировать образ прекрасных дам с добром, милосердием и любовью.

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-6

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-8

Еще один символ якобы мирных протестов – пенсионерка Нина Багинская, участница оппозиционных маршей со стажем.

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-11

МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста-13

Прекрасно понимая, что ее не будут задерживать, она постоянно нападает на правоохранителей, оскорбляет и провоцирует.

Как это происходит, вы можете увидеть здесь.

# Акции протеста # общество # Нина Багинская # Фотофакт

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