МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста

Новости Беларуси. Так совпало, что в юбилей пионерской организации приходится говорить о детях, которых используют собственные родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Так совпало, что в юбилей пионерской организации приходится говорить о детях, которых используют собственные родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Невольные участники действий старших и родителей, брошенные на улицу ребята становятся пародистами взрослых. Эти кадры могут заинтересовать органы опеки.
МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек
Ну а следующие вряд ли найдут одобрение у тех, кто привык ассоциировать образ прекрасных дам с добром, милосердием и любовью.
Еще один символ якобы мирных протестов – пенсионерка Нина Багинская, участница оппозиционных маршей со стажем.
Прекрасно понимая, что ее не будут задерживать, она постоянно нападает на правоохранителей, оскорбляет и провоцирует.
Как это происходит, вы можете увидеть здесь.