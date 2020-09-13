МВД напоминает родителям об ответственности и призывает оградить детей от участия в акциях протеста

Новости Беларуси. Так совпало, что в юбилей пионерской организации приходится говорить о детях, которых используют собственные родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невольные участники действий старших и родителей, брошенные на улицу ребята становятся пародистами взрослых. Эти кадры могут заинтересовать органы опеки. МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек Ну а следующие вряд ли найдут одобрение у тех, кто привык ассоциировать образ прекрасных дам с добром, милосердием и любовью.

Еще один символ якобы мирных протестов – пенсионерка Нина Багинская, участница оппозиционных маршей со стажем.