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Белорусы смогут накапливать в банках жилищные сбережения. Президент подписал Указ

27 октября 2020 06:38
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Новости Беларуси. Теперь белорусы смогут копить на специальных счетах в банках в виде вкладов деньги, чтобы в дальнейшем использовать для получения средств, которых не хватает на улучшение жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписал глава государства.

Эти деньги будут использоваться как целевые кредиты под проценты ниже рыночных. Минимально необходимая сумма накоплений для его получения составит не менее 30 % от договорной суммы. А проценты за пользование жилищным кредитом не превысят проценты по вкладу.

Белорусы смогут накапливать в банках жилищные сбережения. Президент подписал Указ-1

При этом Указом установлены равные права всех категорий граждан для участия в госсистеме жилищных строительных сбережений, в том числе и банков страны. Всем им будет начисляться премия от государства, освобождаемая от подоходного налога. Причем от него также будут освобождены проценты, которые будут поступать белорусам на банковские вклады ЖСС.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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