Белорусы смогут накапливать в банках жилищные сбережения. Президент подписал Указ

Новости Беларуси. Теперь белорусы смогут копить на специальных счетах в банках в виде вкладов деньги, чтобы в дальнейшем использовать для получения средств, которых не хватает на улучшение жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписал глава государства.

Эти деньги будут использоваться как целевые кредиты под проценты ниже рыночных. Минимально необходимая сумма накоплений для его получения составит не менее 30 % от договорной суммы. А проценты за пользование жилищным кредитом не превысят проценты по вкладу.