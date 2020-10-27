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Когда «Белавиа» выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина?

27 октября 2020 06:51
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Новости Беларуси. В скором времени первый лайнер авиакомпании «Белавиа» приземлится в новом аэропорту Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 октября в немецкой столице планируют открыть аэропорт имени Вилли Брандта, его строительство началось еще в 2006 году. Первоначально сдать в эксплуатацию сооружение планировалось в 2011-м.

Когда «Белавиа» выполнит первый рейс в новый аэропорт Берлина?-1

В аэропорту около 4 тысяч помещений, а площадь – почти 1500 гектаров. К слову, нынешний Берлин-Шёнефельд станет пятым терминалом нового аэропорта. Он находится всего в 28 километрах от центра Берлина, что делает его удобным для пассажиров. Добраться туда можно поездами городских электричек.

Оценить новую воздушную гавань белорусы смогут уже 6 ноября. Именно на этот день запланирован первый рейс Минск – Берлин – Бранденбург.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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