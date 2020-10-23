Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции

Новости Беларуси. Вопросы реформы Конституции, партийного строительства, роль местного самоуправления. Об этом шла речь на диалоговой площадке в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собрались депутаты, руководители предприятий и общественных организаций. Такой состав позволяет рассмотреть широкий спектр самых разных вопросов, волнующих жителей области. Среди тем и новые формы социальной поддержки населения, роль профсоюзов и их эффективность в решении проблем трудового коллектива.

Андрей Струневский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Каждый из нас, находясь на своих рабочих местах, ведя прием граждан по личным вопросам… Все люди приходят со своими вопросами, переложениями, также приходят предложения и на электронную почту. И сегодня то, что каждый из нас аккумулировал, мы обсудим здесь.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Мы охватываем весь спектр вопросов, которые интересуют и которые для наших людей важны. Конечно же, в основу взята конституционная реформа. Далее совершенствование закона о местном управлении и самоуправлении. Следующая ступенька – это наша областная площадка, где мы подведем итоги. Ну а далее, мы все понимаем, это наше Всебелорусское собрание.

Актив района собрался за круглым столом и в Борисове. Здесь обсуждали вопросы образования, здравоохранения и кадровой политики. Прозвучали предложения внести ряд изменений в законодательство. Обсуждался вопрос об усилении роли местного самоуправления. Представители системы образования предложили больше внимания уделить духовно-нравственному развитию молодежи.

Лилия Ананич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нужно развивать страну, использовать все лучшее, но на базе того, что создано, в том числе и на базе нынешней Конституции. Конечно, люди активно высказываются по таким важным вопросам, как избирательная система, активно дискутируется тема возможных изменений в избирательное законодательство на предмет – по партийным спискам либо мажоритарной системе.