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Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции

23 октября 2020 21:18
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Новости Беларуси. Вопросы реформы Конституции, партийного строительства, роль местного самоуправления. Об этом шла речь на диалоговой площадке в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-1

Здесь собрались депутаты, руководители предприятий и общественных организаций. Такой состав позволяет рассмотреть широкий спектр самых разных вопросов, волнующих жителей области. Среди тем и новые формы социальной поддержки населения, роль профсоюзов и их эффективность в решении проблем трудового коллектива.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-4

Андрей Струневский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Каждый из нас, находясь на своих рабочих местах, ведя прием граждан по личным вопросам… Все люди приходят со своими вопросами, переложениями, также приходят предложения и на электронную почту. И сегодня то, что каждый из нас аккумулировал, мы обсудим здесь.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-7

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Мы охватываем весь спектр вопросов, которые интересуют и которые для наших людей важны. Конечно же, в основу взята конституционная реформа. Далее совершенствование закона о местном управлении и самоуправлении. Следующая ступенька это наша областная площадка, где мы подведем итоги. Ну а далее, мы все понимаем, это наше Всебелорусское собрание.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-10

Актив района собрался за круглым столом и в Борисове. Здесь обсуждали вопросы образования, здравоохранения и кадровой политики. Прозвучали предложения внести ряд изменений в законодательство. Обсуждался вопрос об усилении роли местного самоуправления. Представители системы образования предложили больше внимания уделить духовно-нравственному развитию молодежи.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-13

Лилия Ананич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужно развивать страну, использовать все лучшее, но на базе того, что создано, в том числе и на базе нынешней Конституции. Конечно, люди активно высказываются по таким важным вопросам, как избирательная система, активно дискутируется тема возможных изменений в избирательное законодательство на предмет по партийным спискам либо мажоритарной системе.

Лилия Ананич: нужно развивать страну, но на базе того, что создано, в том числе и нынешней Конституции-16

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:
Страна созрела для того, чтобы вносить уже поправки в Конституцию. У нас тоже они есть на самом деле. Озвучивались вопросы о многопартийности. Это один из вопросов. Озвучивались вопросы об увеличении или изменении полномочий в местные вертикали власти. Это тоже сегодня немаловажные вопросы.

Кстати, диалог будет продолжаться. Такие же площадки на следующей неделе пройдут и в других райцентрах Минской области.

# Конституция # общество # Андрей Струневский # Наталья Якубицкая # Лилия Ананич # Геннадий Денгалев # Фотофакт

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