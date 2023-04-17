«По всей стране 120 таких пунктов». Как мониторят радиационную обстановку в Беларуси?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Алена Сырова, СТВ:

Вы знаете, говорят, что, может быть, не совсем корректное сравнение, но когда случались раньше какие-то теракты, говорили о том, что то место, где он произошел – это теперь самое безопасное место. Потому что туда приезжает куча специальных служб, полиция и так далее. Стараются максимально обезопасить людей. Понятно, что с Чернобыльской атомной электростанцией произошло также в контексте того, что внимание, которое было уделено пострадавшим территориям, не уделялось ни одному из чистых регионов. Понятно, что когда Беларусь пережила эту трагедию, этот удар, то мало того, что нам было трудно решиться на строительство новой АЭС, так, наверное, только глупец мог считать, что мы не будем уделять должного внимания безопасности. Вместе с тем наши соседи особенно переживали, особенно литовцы, за эту БелАЭС. Они до сих пор переживают. Они постоянно, такое ощущение, что, вы знаете, они работают на этой АЭС. Ощущение, что они прям сами видят, что там происходит с тем, как они постоянно пишут свои отчеты, статьи и так далее. Но давайте так, чтобы и для них, и для наших телезрителей разъяснить. Белорусская атомная электростанция, как вы мониторите ситуацию вокруг нее. И все эти спекуляции, вбросы, а, может быть, были реально какие-то истории, как вы контролируете?

Зоя Трафимчик, начальник отдела радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Система радиационного мониторинга представлена 120-ю пунктами наблюдения по всей стране. Я даже взяла такую небольшую карту. Она, конечно, индикативная, не знаю, насколько она будет очевидной. Кирилл Казаков, СТВ:

Но мы видим основные очаги нахождения вокруг Чернобыльской станции, Могилевская область – это территория отселения в том числе. И вокруг двух очагов, это наша станция и Висагинас, где находится в девяти километрах от границы с Беларусью Игналинская АЭС, а еще там находятся захоронения ядерных отходов, приблизительно недалеко от Браславских озер. Девять километров. Зоя Трафимчик:

Вы очень правильно осведомлены. Так вот, в районе БелАЭС мы уже на этапе строительства в соответствии с нашим законодательством должны проводить мониторинг на всех этапах жизнедеятельности атомного объекта. Уже в 2018 году мы ввели дополнительные 10 пунктов наблюдения вокруг белорусской АЭС. По всей стране 120 таких пунктов.