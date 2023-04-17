Ирина Новикова: ChatGPT потребляет энергии столько же, сколько весь Нью-Йорк

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ:

В конце апреля у нас постоянные рассуждения об энергетике и последние 30 лет это были такие черные дни. Мы почему-то убедили свое население в том, что Чернобыль – это такая непреодолимая история, которую невозможно каким-то образом пройти дальше. Но давайте правду говорить, что нам приходится с этим жить. Я однажды записал интервью с японским ученым, который сказал, что чернобыльская катастрофа, кроме того, что это катастрофа – это еще и большой эксперимент, который вообще непонятно чем закончится. И если законсервировать эту территорию и вообще ее не трогать, в свое время вспоминать, что есть погибшие люди, да, наверное, это правильно. Мы этим и занимаемся. У нас есть и люди, которые пережили эту катастрофу, и, собственно говоря, которые помогали эвакуировать людей. Есть целые микрорайоны в Минске, которые построили для переселенцев, например, Малиновка. Но энергетика сейчас – это то, чем должна жить планета. Все это прекрасно понимают. Есть даже политические верования о том, что все санкции, которые были направлены против Беларуси, это санкции против будущей экономики. Будущая экономика – это, например, энергетическая экономика, которая дает нам возможность быть самостоятельной. Например, прибалты вечно говорят о том, что БелАЭС – это очень опасная станция. Пичкают жителей Вильнюса йодом, что, наверное, должно спасти. Но ничего не получается. В августе 2020 года многие либералы и враги народа, выходя на улицу, говорили, что АЭС надо закрыть в первую очередь, но при этом ездят на Tesla. То есть такой разлом шаблона, который вообще в принципе не позволяет собрать эту всю историю в одну кучу. Мы, может быть, за час тоже не сможет этого сделать. Но все же понятно. Энергетика, тем более атомная энергетика – что это такое? С чем это едят? Сколько это стоит? Как изменилась наша жизнь? И, самое главное, правильно ли мы все это делаем. В Германии на этих выходных закрыли последнюю АЭС. Собственно говоря, «зеленые» добились чего хотели, газа и нефти из России не получают, атомную энергетику не делают. И теперь сжиженный природный газ везут из Америки в Германию. Банально, спекулятивная же история?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Конечно, спекулятивная история. Вы про Германию рассказываете, а я вам приведу пример по Франции. Во Франции 28 атомных электростанций. Более того, возле Лиона их, по-моему, только возле одного города, пять штук построено. Когда я была в Лионе, меня потрясло. Все полыхает у них вечером, все горит, переливается. Ну как праздник как будто! Идут трамваи, и на трамваях колеса, и на них все сверкает, то есть усилители стоят. Я задаю вопрос: а почему это так вы растрачиваете? Оказывается, излишняя электроэнергия. Тем не менее они пошли по пути «зеленых» и позакрывали часть атомных станций. Сейчас стал вопрос о расконсервации этих станций. Но с чем они столкнулись? Энергетики, может, лучше расскажут про это. Там, если долго она не работает, то все. Что-то треснуло, что-то уже устарело. Кирилл Казаков:

В народе говорят: машина не ездит две недели – уже ломается. Народный процесс. Ирина Новикова:

И у них такое же. То есть не все так просто. И, кроме того, в современных условиях многие говорят. Будет цифровизация, нам не нужна промышленность и так далее. Приведу вам пример. Все вы слышали про ChatGPT. Так вот, когда заходят потребители, задают какие-то вопросы, то на сегодня ChatGPT потребляет энергии столько же, сколько весь Нью-Йорк. Сколько в Нью-Йорке человек живет? Вот столько энергии. Если обратится, скажем так, миллиард человек, или два миллиарда – нет такого количества энергии. Понимаете?