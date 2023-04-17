Когда подешевеют электромобили и почему белорусы всё ещё отстают от китайских и американских производителей?
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите мне как производственник. Когда разговариваешь, все говорят, что самое дорогое в автомобиле – это батарея. Для нас, например, те же автобусы, электромобили, грузовики – это прежде всего батарея, которую мы до конца не научились производить. Это так или нет?
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Да, основное отличие электромобиля от традиционного на бензине и дизеле – это батарея, которая, конечно, сейчас дороже.
Александр Белевич, начальник центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Здесь элементы батареи. Многие говорят, в электромобиле батарея – самое дорогое.
Кирилл Казаков:
Самое дорогое и дефицитное.
Александр Белевич:
Вопрос в объемах. Всегда спрос порождает предложение. Если для нашей страны все говорят, что 200 долларов за киловатт-час – это дешево, то в Китае говорят про 100 долларов за киловатт-час.
Кирилл Казаков:
Мы не говорим, сколько говорят в Латвии, Литве и Польше.
Александр Белевич:
Я имею в виду стоимость самих ячеек. Цена на батареи снижается. Химия постоянно модернизируется.
Что здесь наше? Электроника, которая управляет батареей. Пока ячейки покупные. В Беларуси ведутся разработки.
Кирилл Казаков:
Чем это отличается от того, что уже работает, например, на той же Tesla или Geely?
Александр Белевич:
На Tesla стоят ячейки примерно такого габарита, а на Geely – примерно такого. Здесь отличается электроника. Здесь электроника наша, собственные разработки, программно-аппаратная алгоритмика своя. Чем это важно? Во-первых, по мере развития мы тоже можем развиваться. Если мы ставим что-то покупное, то будем сидеть на этой игле. Нам дают, мы это едим. Здесь мы можем развиваться совместно со всем миром. Если нам что-то запретили, какую-то микросхему покупать, мы переходим на другую.
Кирилл Казаков:
Вы же представляете политическую историю с Тайванем? Там идет война прежде всего за производство микросхем. Многие люди не очень понимают, что же там творится. Китайцы с китайцами власть не поделили? Ан нет! Все-таки пытаются перевезти микросхемы. Мы можем что-то предложить либо же это все равно на шаг отставание от китайского и американского производства?
Александр Белевич:
Пока это отставание. У нас пока микросхем для этого нет. Но наработав сейчас компетенции на уровне, мы можем формулировать наши требования к тому же «Интегралу», к нашим разработчикам микросхем, чтобы они создали. Если бы к нам пять лет назад пришли и сказали «дайте нам требования на микросхемы», мы бы не знали, что это.
Читайте также:
Ирина Новикова: ChatGPT потребляет энергии столько же, сколько весь Нью-Йорк
Что сделать, чтобы белорусы пересели на электромобили? Ответил гендиректор «БЕЛДЖИ»
«Не раньше чем через 3 года». Когда можно будет увидеть полностью отечественный электрокар?