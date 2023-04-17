Когда подешевеют электромобили и почему белорусы всё ещё отстают от китайских и американских производителей?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите мне как производственник. Когда разговариваешь, все говорят, что самое дорогое в автомобиле – это батарея. Для нас, например, те же автобусы, электромобили, грузовики – это прежде всего батарея, которую мы до конца не научились производить. Это так или нет?

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Да, основное отличие электромобиля от традиционного на бензине и дизеле – это батарея, которая, конечно, сейчас дороже.

Александр Белевич, начальник центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Здесь элементы батареи. Многие говорят, в электромобиле батарея – самое дорогое. Кирилл Казаков:

Самое дорогое и дефицитное. Александр Белевич:

Вопрос в объемах. Всегда спрос порождает предложение. Если для нашей страны все говорят, что 200 долларов за киловатт-час – это дешево, то в Китае говорят про 100 долларов за киловатт-час. Кирилл Казаков:

Мы не говорим, сколько говорят в Латвии, Литве и Польше.

Александр Белевич:

Я имею в виду стоимость самих ячеек. Цена на батареи снижается. Химия постоянно модернизируется. Что здесь наше? Электроника, которая управляет батареей. Пока ячейки покупные. В Беларуси ведутся разработки. Кирилл Казаков:

Чем это отличается от того, что уже работает, например, на той же Tesla или Geely?