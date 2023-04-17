«Не раньше чем через 3 года». Когда можно будет увидеть полностью отечественный электрокар?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Алена Сырова, СТВ:

А когда мы сможем все-таки не только на этот родстер посмотреть?