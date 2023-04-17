«Не раньше чем через 3 года». Когда можно будет увидеть полностью отечественный электрокар?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
А когда мы сможем все-таки не только на этот родстер посмотреть?
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Если говорить когда появится совсем отечественный автомобиль, то, думаю, совсем отечественный появится не раньше чем через три года. Но если сейчас мы дали в Академии наук платформу, мы сегодня говорим: электротяговый двигатель освоен, система управления освоена. Насколько я знаю, в Академии наук ведутся разработки батареи, которая, предполагается, будет по себестоимости ниже, чем те, которые сегодня выпускаются в мире. Поэтому это последовательное движение, к сожалению, не позволяет нам быстро двигаться. К тому же я всегда говорю о том, что в глазах обывателя автомобиль – это колеса, руль, стекло. А вообще это программно-аппаратный комплекс, который управляется непрофессионалом, причем в опасных условиях: он должен видеть пешеходов, велосипедистов, должен затормозить… И на все это требуется время. Благо то, что созданная инфраструктура с уверенностью позволяют говорить, что внедрение этого вида транспорта у нас наступит раньше, чем в других странах, у наших соседей.
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