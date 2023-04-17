«Не все знают время полураспада». Можно ли жить и заводить семью в зоне отселения от ЧАЭС?

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы здесь говорим о маркетинге. Это такая плюшечка, когда ты понимаешь, что тебя задабривают, тебе говорят, как хорошо и как плохо. А вы все время должны, по идее, как люди, отвечающие за экологию, за природу и все остальное, предупреждать нас. Особенно когда создаются некие технологические агрегаты, сейчас их назвали аппаратным комплексом. Мы действительно связывали АЭС и экологию с 1986 года плотненько. До определенного момента. Я в начале программы не зря сказал, что в менталитет нужно было вносить некие изменения, потому что мы боялись. Это же на самом деле трагедия, которая вызвала определенную боль, которую надо пережить. Мы понимаем, что надо идти вперед, но все же… Что же у нас с экологией? Потому что еще пять лет назад вздрагивали на Чернобыле, взрыв там, выброс энергии – и все тут же начинают бегать, переживать, что же будет. Что сейчас у нас?

Зоя Трафимчик, начальник отдела радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Я, наверное, начну с того, что скажу большое спасибо за эту увязку с 1986 годом и чернобыльской катастрофой, потому что наша страна приняла этот вызов чернобыльской катастрофы. Он вынужденный, но Беларусь приняла, не только приняла, но и справилась с ним. В том числе и в части контроля и мониторинга радиационной обстановки как загрязненных территорий, так и чистых территорий Республики Беларусь. Мы сегодня можем с уверенностью говорить о действующей системе радиационного мониторинга в стране, контроля радиоактивного загрязнения территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы. И все это – производное от этой катастрофы. Потому что до нее был десяток пунктов наблюдения радиационного мониторинга. Вынужденно они были увеличены по объектам окружающей среды после Чернобыля до сотен…