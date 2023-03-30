«По соглашению сторон». Как досрочно расторгнуть договор на съёмную квартиру?

Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Дело в том, что у нас все основания для расторжения договора, в том числе досрочного, предусмотрены в Жилищном кодексе. У нас установлена типовая форма договора найма, как правило, основания для расторжения аналогичны тем, которые содержатся в законе, они также уже там прописаны. Во-первых, у нас договор расторгается по соглашению сторон. Заключается соглашение, которое так же как и договор, и все дополнительные соглашения к этому договору, подлежат регистрации.

Я почему привязываюсь непосредственно к определенному соглашению, потому что наш собственник жилого помещения оплачивает налог до окончания срока действия договора. То есть если наниматель уезжает, соглашение не подписано, но у собственника квартиры обязанность остается платить налог. Поэтому для налоговой просто факт отсутствия нанимателя – это не основание для освобождения от уплаты. С другой стороны, если мы хотим расторгнуть договор в одностороннем порядке, такое право имеется и у нанимателя, и нашего наймодателя – собственника квартиры, но есть определенные отличия. Наниматель вправе расторгнуть договор найма с согласия всех совершеннолетних членов семьи, которые имеют право проживать в квартире. Здесь оговорюсь, договор найма также содержит условия, позволяющие указать весь перечень близких родственников, которые проживают в квартире.