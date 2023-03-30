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«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента

30 марта 2023 19:38
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Новости Беларуси. Своя часть подготовки у команды во Дворце Республики, где соберутся приглашенные. Здесь уже практически завершены приготовления к завтрашнему событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева расскажет, что происходило на площадке сегодня, 30 марта.

Концентрация света, проверка звуковых дорожек и микрофонов. До одного из важнейших для страны событий остаются считаные часы. Подготовка Дворца Республики началась во вторник, 28 марта, когда стала известна точная дата Послания Президента народу и парламенту, с тех пор свет в окнах горел круглосуточно. Звукорежиссеры, специалисты по свету – у каждого технического подразделения своя зона ответственности.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-1

Константин Чернянин, главный механик Дворца Республики:
Это было непросто, но Дворец за всю свою историю всегда готов к такого рода мероприятиям. Это не первое Послание, в том числе Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики. Поэтому специалисты, в том числе технические и весь коллектив Дворца Республики, в сжатые сроки организовали свою работу.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-4

Большой зал Дворца оснащен почти двумя сотням световых приборов. Однако для мероприятия заказали дополнительное оборудование. И настройка каждого элемента этой масштабной композиции требуется индивидуальная. Художник по свету, а вместе с ним техническая команда свое дело знают и уверены, что осечек в самый важный момент не будет.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-7

Павел Василевский, специалист службы света Дворца Республики:
Вчера, сегодня с утра до вечера прогоняем, готовимся.
Безумные будни вообще?
Безумные это мягко сказано. Чтобы все прошло хорошо, нужно хорошо поработать и постараться.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-10

Программа завтрашнего дня предусматривает и культурную составляющую. Полуторачасовой концерт можно назвать отчетным, на сцене – лучшие номера, по сути, это квинтэссенция белорусской культуры, которая сохраняет традиции прошлого, но хорошо чувствует шаг времени.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-13

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Нам есть чем гордиться, безусловно. Опираясь на очень прочные традиции, на наш исторический опыт, на фундамент, мы добавляем в творчестве, раскрываем таланты наших ребят. В данном концерте мы увидим очень много новых лиц, потому что белорусская земля очень богата на таланты. Это правда, это здорово!

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-16

Именно из этой точки будет происходить контроль всех звуков. Сейчас, например, идет репетиция концертной части. Но что именно мы прогоняем?

Ярослав Амбаров, звукорежиссер Дворца Республики:
Мы репетируем номер концерта «Беларусь это наша земля». Это фрагмент оперы, делаем саундчек артистов. Работаем над этим.
– Сколько кнопок нужно контролировать одновременно?
– За многими на самом деле. Но когда ориентируешься неплохо, то это не так сложно, как может показаться со стороны.

Формат мероприятия предусматривает вопросы из зала. Так называемый «открытый микрофон» – оборудование тоже настроено. В Большом зале установлен с десяток камер – именно через эти объективы завтра все те, кто присоединится к Посланию через экраны, будут следить за выступлением Президента.

Много телевизионного оборудования и в фойе Дворца Республики. Журналисты готовятся к освещению глобального события в политической жизни страны. Большую команду задействует телеканал СТВ. Сразу несколько съемочных групп будут работать на площадке. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений. А также обсуждать главные тезисы главы государства с приглашенными экспертами, высшими должностными лицами страны и депутатами. Наша выездная студия уже готова к работе. Подробности читайте здесь.

«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента-19

Дворец Республики не единожды становился местом проведения важных для страны мероприятий. Сжатые сроки не стали большой помехой, потому что к организации такого значимого события, как Послание Президента, коллектив подходит с особой ответственностью.

Уже завтра достойно встретить в стенах Дворца Республики предстоит больше 2 500 белорусов – делегации прибудут со всей страны.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Полина Королева # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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