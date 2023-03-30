«С утра до вечера прогоняем». Посмотрели, как Дворец Республики готовят к Посланию Президента

Новости Беларуси. Своя часть подготовки у команды во Дворце Республики, где соберутся приглашенные. Здесь уже практически завершены приготовления к завтрашнему событию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полина Королева расскажет, что происходило на площадке сегодня, 30 марта. Концентрация света, проверка звуковых дорожек и микрофонов. До одного из важнейших для страны событий остаются считаные часы. Подготовка Дворца Республики началась во вторник, 28 марта, когда стала известна точная дата Послания Президента народу и парламенту, с тех пор свет в окнах горел круглосуточно. Звукорежиссеры, специалисты по свету – у каждого технического подразделения своя зона ответственности.

Константин Чернянин, главный механик Дворца Республики:

Это было непросто, но Дворец за всю свою историю всегда готов к такого рода мероприятиям. Это не первое Послание, в том числе Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики. Поэтому специалисты, в том числе технические и весь коллектив Дворца Республики, в сжатые сроки организовали свою работу.

Большой зал Дворца оснащен почти двумя сотням световых приборов. Однако для мероприятия заказали дополнительное оборудование. И настройка каждого элемента этой масштабной композиции требуется индивидуальная. Художник по свету, а вместе с ним техническая команда свое дело знают и уверены, что осечек в самый важный момент не будет.

Павел Василевский, специалист службы света Дворца Республики:

Вчера, сегодня с утра до вечера прогоняем, готовимся.

– Безумные будни вообще?

– Безумные – это мягко сказано. Чтобы все прошло хорошо, нужно хорошо поработать и постараться.

Программа завтрашнего дня предусматривает и культурную составляющую. Полуторачасовой концерт можно назвать отчетным, на сцене – лучшие номера, по сути, это квинтэссенция белорусской культуры, которая сохраняет традиции прошлого, но хорошо чувствует шаг времени.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Нам есть чем гордиться, безусловно. Опираясь на очень прочные традиции, на наш исторический опыт, на фундамент, мы добавляем в творчестве, раскрываем таланты наших ребят. В данном концерте мы увидим очень много новых лиц, потому что белорусская земля очень богата на таланты. Это правда, это здорово!

Именно из этой точки будет происходить контроль всех звуков. Сейчас, например, идет репетиция концертной части. Но что именно мы прогоняем? Ярослав Амбаров, звукорежиссер Дворца Республики:

Мы репетируем номер концерта «Беларусь – это наша земля». Это фрагмент оперы, делаем саундчек артистов. Работаем над этим.

– Сколько кнопок нужно контролировать одновременно?

– За многими на самом деле. Но когда ориентируешься неплохо, то это не так сложно, как может показаться со стороны. Формат мероприятия предусматривает вопросы из зала. Так называемый «открытый микрофон» – оборудование тоже настроено. В Большом зале установлен с десяток камер – именно через эти объективы завтра все те, кто присоединится к Посланию через экраны, будут следить за выступлением Президента. Много телевизионного оборудования и в фойе Дворца Республики. Журналисты готовятся к освещению глобального события в политической жизни страны. Большую команду задействует телеканал СТВ. Сразу несколько съемочных групп будут работать на площадке. Информацию наши корреспонденты будут передавать в формате прямых включений. А также обсуждать главные тезисы главы государства с приглашенными экспертами, высшими должностными лицами страны и депутатами. Наша выездная студия уже готова к работе. Подробности читайте здесь.