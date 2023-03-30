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«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя?

30 марта 2023 15:14
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Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя?-1

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Собственник квартиры вправе требовать от нанимателя доступ в жилое помещение по согласованию, в согласованное время и, самое главное, в присутствии самого нанимателя. Потому что если собственник будет приходить в квартиру, когда никого нет дома, то здесь, наверное, стоит даже ставить вопрос об обращении в правоохранительные органы, чтобы была проведена какая-то профилактическая беседа. Может быть, это сможет подействовать на нашего собственника квартиры и он перестанет себя таким образом вести.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Он скажет: «Выселяйтесь через месяц».

Анастасия Малик:
Пожалуйста. Тогда есть хотя бы месяц для того, чтобы найти себе другое жилье – не самый худший вариант, наверное.

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# Недвижимость # общество # Анастасия Малик # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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