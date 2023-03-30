«Никого нет дома». Имеет ли право собственник прийти в квартиру в отсутствие нанимателя?

Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Собственник квартиры вправе требовать от нанимателя доступ в жилое помещение по согласованию, в согласованное время и, самое главное, в присутствии самого нанимателя. Потому что если собственник будет приходить в квартиру, когда никого нет дома, то здесь, наверное, стоит даже ставить вопрос об обращении в правоохранительные органы, чтобы была проведена какая-то профилактическая беседа. Может быть, это сможет подействовать на нашего собственника квартиры и он перестанет себя таким образом вести.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Он скажет: «Выселяйтесь через месяц».

Анастасия Малик:

Пожалуйста. Тогда есть хотя бы месяц для того, чтобы найти себе другое жилье – не самый худший вариант, наверное.

Кто должен оплачивать коммуналку и налог на сдачу квартиры? Спросили у агента по недвижимости – подробности здесь.