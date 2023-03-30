Зависит от района. Какова стоимость съёмного жилья в Минске?

Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как сильно у нас изменились цены на съемное жилье в последнее время? Какая стоимость, допустим, за однушку сейчас в Минске?

Наталья Гурневич, эксперт по недвижимости:

Все зависит, конечно, от района, в котором мы будем выбирать квартиру. Есть у нас и новостройки, и квартиры в старых районах, хрущевках. Все цены абсолютно разные. Если мы, например, рассмотрим популярный «Минск Мир» – жилой комплекс, где-то можно найти нормальную квартиру за 350 долларов. Юлия Самусенко:

Я так понимаю, в «Минск Мире» 350 – это минимальная стоимость? Наталья Гурневич:

Это, можно сказать, даже минимальный ценник. В основном, там держатся цены от 400-500 долларов. Юлия Самусенко:

Вы сейчас про однушку говорите? Наталья Гурневич:

Я говорю про однушку.