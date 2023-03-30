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Зависит от района. Какова стоимость съёмного жилья в Минске?

30 марта 2023 19:40
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Сегодня квартирный вопрос стоит у многих. Не каждый может похвастаться собственными квадратными метрами, подаренными, например, родителями. Если крыша над головой не досталась по наследству, ее приходится арендовать. О том, почему возникают конфликты между хозяевами и квартирантами, может ли договор застраховать от нежелательных последствий и как снять квартиру и не остаться с носом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как сильно у нас изменились цены на съемное жилье в последнее время? Какая стоимость, допустим, за однушку сейчас в Минске?

Зависит от района. Какова стоимость съёмного жилья в Минске?-1

Наталья Гурневич, эксперт по недвижимости:
Все зависит, конечно, от района, в котором мы будем выбирать квартиру. Есть у нас и новостройки, и квартиры в старых районах, хрущевках. Все цены абсолютно разные. Если мы, например, рассмотрим популярный «Минск Мир» – жилой комплекс, где-то можно найти нормальную квартиру за 350 долларов.

Юлия Самусенко:
Я так понимаю, в «Минск Мире» 350 – это минимальная стоимость?

Наталья Гурневич:
Это, можно сказать, даже минимальный ценник. В основном, там держатся цены от 400-500 долларов.

Юлия Самусенко:
Вы сейчас про однушку говорите?

Наталья Гурневич:
Я говорю про однушку.

Зависит от района. Какова стоимость съёмного жилья в Минске?-4

Юлия Самусенко:
350 – это однушка в «Минск Мире»?

Наталья Гурневич:
Да.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Это очень дорого.

Наталья Гурневич:
Если будем рассматривать хрущевки, то там можно, например, найти за такую же сумму – 350 долларов – адекватную трехкомнатную и двухкомнатную квартиру. Главное, знать, где искать.

Ольга Шерснева:
Как формируется стоимость съемной квартиры, от чего зависит?

Зависит от района. Какова стоимость съёмного жилья в Минске?-7

Виктория Колосовская, специалист по недвижимости, агент года-2022:
Это зависит от нескольких факторов – района, года постройки, этажа, вида и, самое главное, ремонта и чем наполнена квартира.

Ольга Шерснева:
Где самое дорогое жилье у нас?

Виктория Колосовская:
Сегодня это «Минск Мир», Новая Боровая, «Левада», «Пирс».

Ольга Шерснева:
А самое дешевое?

Виктория Колосовская:
Самое дешевое – Заводской район и хрущевки.

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