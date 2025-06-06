Документ, по словам авторов, должен был стать юридической основой для масштабных шагов по «устранению последствий русификации в советский период», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, вопреки ожиданиям, вопрос спровоцировал такие горячие споры, что остужать пыл парламентариев пришлось полиции.

Власти Латвии рискуют проиграть «войну», которую сами и развязали. Сейм накануне попытался вынести на рассмотрение декларацию, направленную на ограничение русского языка в публичной среде.

Так, депутат Алексей Росликов резко высказался против идеи запрета русского языка. На трибуне он указал на абсурдность принятого решения, предсказав будущие жесткие репрессии против русскоговорящих. Политик также напомнил, что именно русские плечом к плечу стояли с латышами на баррикадах во время Второй мировой войны. Большую часть своей речи он произнес на латышском, но последняя фраза сильно задела депутатов-русофобов.

Алексей Росликов, депутат Сейма (Латвия):

Без нас, русскоязычных, у вас не будет никакого будущего. Мы – половина государства. Каждый день помогаем развивать страну и не прогибаемся под теми, кто пытается связать нам руки. Помните одну вещь: мы русские, нас больше, и русский язык – наш язык!

После этого в парламенте поднялась волна возмущения. Росликова призвали удалить из зала за использование русского языка. Якобы таким образом он проявил неуважение к Сейму. А ведь когда-то Латвия была частью общего культурного пространства с Россией. Здесь процветали искусство и литература.

Сегодня же грустно наблюдать, как Латвия скатывается все ниже, страдая от звериной ксенофобии на фоне распространяющейся по Европе мнимой угрозы с Востока. Так, в попытках «очистить» Прибалтику от русского языка и влияния власти своими руками превращают регион в культурную и экономическую пустыню.